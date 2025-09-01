scorecardresearch
 

Feedback

प्रयागराज हत्याकांड: रणधीर के मोबाइल में पत्नी की प्राइवेट फोटोज देख भड़क उठा था 'कातिल' उदय! फिर शव के साथ की बर्बरता, जानिए पूरी कहानी

पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए आरोपी राम सिंह यादव ने बताया कि उसके चाचा डॉ. उदय यादव और बीजेपी नेता रणधीर यादव गहरे दोस्त थे. लेकिन, धीरे-धीरे उनकी दोस्ती में दरार आने लगी, जब रणधीर की नजदीकियां उदय की पत्नी से बढ़ने लगीं. इसी के बाद उदय रणधीर के कत्ल की प्लानिंग करने लगा.

Advertisement
X
प्रयागराज के रणधीर यादव हत्याकांड में नए खुलासे (Photo: ITG)
प्रयागराज के रणधीर यादव हत्याकांड में नए खुलासे (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीजेपी नेता रणधीर सिंह यादव की बेरहमी से हत्या का मामला हर दिन नए मोड़ ले रहा है. हफ्ते भर से ज्यादा का टाइम बीत जाने के बाद भी पुलिस रणधीर का मोबाइल बरामद नहीं कर सकी है, जिसने इस हत्याकांड की गुत्थी को और उलझा दिया है. मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राम सिंह यादव को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. 

राम सिंह ने पुलिस को बताया कि रणधीर की हत्या के बाद, उसके मोबाइल फोन को आरोपी डॉ. उदय अपने साथ ले गया था. उदय वही शख्स है जिसकी पत्नी के साथ कथित तौर पर रणधीर के अवैध संबंध थे. उदय रणधीर के मोबाइल में अपनी पत्नी की अंतरंग तस्वीरें देखने के बाद आक्रोशित हो उठा और इस खूनी वारदात को साथियों संग मिलकर अंजाम दे डाला. 

ये भी पढ़ें- प्रयागराज रेलवे ट्रैक पर लाश, चित्रकूट के जंगलों में स्कॉर्पियो... BJP नेता रणधीर यादव हत्याकांड का खुलासा, दोस्त की पत्नी से अवैध संबंध के चलते गई जान

सम्बंधित ख़बरें

तांत्रिक भेष बदलकर रह रहा था.(Photo: Pankaj Srivastava/ITG)
तंत्र-मंत्र के अंधविश्वास में अंधा दादा, पोते की हत्या, प्रयागराज पुलिस ने दबोचा तांत्रिक 
रेलवे ट्रैक पर मिली BJP नेता की लाश, चौंका देगी कत्ल की वजह 
Prayagraj BJP Leader Randhir Yadav Murder Mystery
दोस्ती, धोखा और मर्डर... दोस्त की बीवी से अवैध संबंध के शक में गई BJP नेता की जान, ऐसे खुला राज 
Randhir Yadav murder case of Prayagraj (Photo: ITG)
प्रयागराज रेलवे ट्रैक पर लाश, चित्रकूट के जंगलों में स्कॉर्पियो... BJP नेता की हत्या का खुलासा 
Grandfather became the murderer of grandson in Prayagraj (Photo: AI-generated)
प्रयागराज: तांत्रिक के कहने पर दादा ने की पोते की हत्या, सिर और धड़ अलग कर फेंका  

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, राम सिंह ने बताया कि हत्या के बाद जब सभी आरोपी स्कॉर्पियो में थे, तब उदय की नजर रणधीर के मोबाइल पर पड़ी. उसने मोबाइल चेक किया तो गैलरी में उदय को अपनी पत्नी की कई तस्वीरें रणधीर के साथ मिलीं. यह देखकर उदय का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उसने बदला लेने के लिए हत्या के बाद रणधीर की लाश को रेलवे ट्रैक पर रखवा दिया. क्योंकि, उदय रणधीर की लाश को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता था, ताकि कोई सबूत न बचे. 

Advertisement

प्रयागराज पुलिस अभी भी डॉ. उदय और उसकी पत्नी की तलाश कर रही है. कई अन्य भी फरार हैं. मामले में अबतक पुलिस तीन लोगों को गिरफ्तार चुकी है. पुलिस का मानना है कि रणधीर का मोबाइल बरामद होने के बाद ही इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी. फिलहाल, इस हत्याकांड के पीछे राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों तरह के कारणों की जांच की जा रही है.  

पुलिस की जांच में पता चला है कि 22 अगस्त की रात रणधीर को शराब पिलाकर रामसिंह, उदय यादव, विजय यादव, सुजीत श्रीवास्तव, जय यादव और रवि पासी ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी. चेहरे को पत्थर से कूंच दिया गया था, फिर शव को रेलवे पटरी पर रख दिया था. वहीं, रणधीर की स्कॉर्पियो को चित्रकूट के जंगल में छोड़ दिया था. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement