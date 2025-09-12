scorecardresearch
 

मेरठ: कबाड़ी बाजार के रेड लाइट एरिया में पुलिस की रेड, हिरासत में ली गईं 21 लड़कियां, इलाके में हड़कंप

दरअसल, मेरठ के कुख्यात कबाड़ी बाजार में दोबारा देह व्यापार शुरू हो गया था. इस पर संज्ञान लेते हुए मिशन मुक्ति फाउंडेशन ने एसएसपी को शिकायत की. शिकायत के आधार पर पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) ने दिल्ली की मिशन मुक्ति फाउंडेशन टीम के साथ संयुक्त रूप से छापा मारा.

मेरठ के कबाड़ी बाजार में पुलिस की रेड (Photo- Screengrab)
मेरठ के कबाड़ी बाजार (रेड लाइट) इलाके में देहव्यापार के लिए बदनाम कोठों पर दोबारा से जिस्मफरोशी कराई जा रही थी. इसको लेकर मिशन मुक्ति फाउंडेशन की ओर से जिले के एसएसपी को शिकायत की गई. जिसके बाद पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) ने दिल्ली की मिशन मुक्ति फाउंडेशन टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई की. 

टीम ने कबाड़ी बाजार स्थित रेड लाइट एरिया में छापा मारकर 21 युवतियों को हिरासत में लिया. इन युवतियों में कई नाबालिग भी शामिल बताई जा रही हैं. पुलिस ने मौके से एक कोठा संचालिका, उसके सहयोगी और कुछ दलालों को भी धर दबोचा है. 

दरअसल, मिशन मुक्ति फाउंडेशन को सूचना मिली थी कि लंबे समय से बंद पड़े कोठों में फिर से देह व्यापार की गतिविधियां शुरू हो गई हैं. संस्था ने छानबीन कर गुरुवार शाम एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा को पूरी जानकारी दी. एसएसपी ने सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना और उपनिरीक्षक नितिन पांडे के नेतृत्व में टीम बनाकर कार्रवाई के आदेश दिए. 

पुलिस टीम रात में कबाड़ी बाजार पहुंची तो इलाके में हड़कंप मच गया. एक बंद कोठे की कुंडी तोड़कर पुलिस जब अंदर दाखिल हुई तो वहां 21 युवतियां छिपी मिलीं. पुलिस ने कोठे की तलाशी लेकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला और हिरासत में लेते हुए नारी निकेतन भेज दिया. 

फाउंडेशन के अनुसार, हाई कोर्ट के आदेश पर सालों पहले इस क्षेत्र के सभी कोठे बंद कर दिए गए थे. बाद में कोर्ट के भरोसे पर एक कोठा खोलने की अनुमति मिली थी, लेकिन यहां दोबारा अवैध गतिविधियां शुरू होने की शिकायतें मिल रही थीं. इस मामले मे पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.

