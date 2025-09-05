scorecardresearch
 

Pitbull के जबड़े में महिला का हाथ, दोनों ओर से खींचते रहे लोग...डॉग अटैक का भयानक VIDEO

झांसी में पालतू पिटबुल ने एक महिला पर हमला कर उसका हाथ जबड़े में दबा लिया. पीड़ित महिला की बेटी, कुत्ते की मालकिन और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे छुड़ाया.घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जो कि काफी डरावना है.

महिला पर सहेली के पिटबुल कुत्ते ने कर दिया हमला (Photo: ITG)
महिला पर सहेली के पिटबुल कुत्ते ने कर दिया हमला (Photo: ITG)

देश भर में आवारा कुत्तों के अलावा पालतू कुत्ते भी कम मुसीबत नहीं हैं. आए दिन उनके हमले में किसी के घायल होने और यहां तक की मौत की भी खबरें आ रही हैं. ताजा मामला उत्तर प्रदेश के झांसी का है जहां पड़ोसी के पालतू पिटबुल कुत्ते ने एक महिला पर हमला कर दिया.

जबड़े में ले लिया महिला का हाथ

उसने उसका हाथ अपने जबड़े में ले लिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला को बचाने के लिए उसकी बेटी और कुत्ते की मालकिन व अन्य लोग पहुंच जाते हैं लेकिन उसे अलग करना बहुत मुश्किल हो रहा है. काफी मशक्कत के बाद महिला को बचाया गया.

सोशल मीडिया पर वायरल 2 मिनट 05 सेकेंड का वीडियो झांसी में सीपरी बाजार थानान्तर्गत मसीहा गंज चौकी क्षेत्र का है. इसमें देखा जा सकता है कि एक पिटबुल कुत्ता महिला को खदेड़ता हुआ गली में लाता और पीछे से दूसरी महिला भी आती है. कुत्ता साड़ी पहने महिला को नीचे गिरा देता और उसे काटने का प्रयास करती है जबकि दूसरी महिला उसे कुत्ते से बचाने का प्रयास करती है. यह देख एक लड़की भी महिला को बचाने पहुंचती है,लेकिन कुत्ता महिला का हाथ अपने जबड़े में दबाए हुए है. 

चीख सुनकर दौड़े आए लोग

महिला की चीख-पुकार सुनकर आस-पास के लोग भी बाहर आ जाते हैं  और उसे बचाने का प्रयास करने लगते हैं लेकिन कुत्ता उसे नहीं छोड़ रहा था. काफी जदोजहद के बाद महिला को कुत्ते से छुड़वाने में सफलता मिलती है. बताया जा रहा है कि जिस महिला पर कुत्ते ने हमला किया था उसका नाम हेमलता है और जिसका कुत्ता है उसकी मालकिन का नाम रेखा है. दोनों महिलाएं आपस में सहेली हैं.

सहेली से मिलने गई और उसके कुत्ते ने ही कर दिया हमला

 यह घटना शनिवार की रात की है जब हेमलता रेखा के घर आईं हुई थी. तभी उस पर कुत्ते ने हमला कर दिया था.   रेखा ने बताया कि मेरी फ्रेंड बाहर थी, मैं अंदर थी. हम आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे को सामान दे रहे थे तभी वह आया और उस पर अचानक हमला कर दिया. जिससे वह गिर गई, यह देख मैंने उसे बचाने की कोशिश की. एक बार बचा भी ले आई लेकिन पट्टा निकल जाने के कारण उसने फिर हमला कर दिया. इतने में फ्रेंड की बेटी और गली के अन्य लोग आ गए. सभी ने उसे बचाने का प्रयास किया.  वहीं हेमलता की बेटी सलोनी ने बताया कि मम्मी अपनी फ्रेंड के यहां गई थीं तभी अचानक गेट खुलते ही उन पर पिटबुल कुत्ते ने हमला कर दिया. गनीमत है कि उसने ज्यादा नहीं काटा है. 

वायरल हो रहे वीडियो के बारे में जब सीपरी बाजार थाने की पुलिस से जानकारी ली गई तो थाना प्रभारी आनंद कुमार ने बताया कि उनके पास इस प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं आई है. फिर भी  वीडियो की वह जानकारी करवा रहे हैं.

---- समाप्त ----
