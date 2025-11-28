scorecardresearch
 
दुबई से चल रहा था Phensedyl सिरप तस्करी का सिंडिकेट! अमित सिंह 'टाटा' की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा, विदेश भागा किंगपिन शुभम जायसवाल

यूपी एसटीएफ ने Phensedyl तस्करी में अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार किया. पता चला कि दुबई में बैठा शुभम जायसवाल किंगपिन है, जिसने झारखंड से सिरप की सप्लाई बांग्लादेश तक फैलाई. Abott कंपनी ने फर्जीवाड़े के कारण प्रोडक्शन बंद किया था, पर शुभम के पास 5 में से 2 सुपर स्टॉकिस्ट फर्म थीं. उसने तस्करी से करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है.

शुभम जायसवाल और अमित सिंह 'टाटा' (Photo- ITG)
यूपी एसटीएफ ने फेन्सिडिल (Phensedyl) कफ सिरप की तस्करी के मामले में अमित सिंह 'टाटा' को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में पता चला कि दुबई भाग चुका शुभम जायसवाल इस सिंडिकेट का किंगपिन है. ये लोग झारखंड में फर्म बनाकर पूरे देश में सिरप सप्लाई करते थे, जिसकी सप्लाई बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक हो रही थी. पुलिस ने शुभम के लिए लुक आउट नोटिस जारी किया है.

जांच में पता चला कि फेन्सिडिल बनाने वाली Abott कंपनी ने बिक्री में फर्जीवाड़े के कारण ही इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था. देश के पांच सुपर स्टॉकिस्ट में से दो फर्म शुभम जायसवाल के सिंडिकेट की थीं. दुबई में बैठे शुभम ने वाराणसी से लेकर मुंबई और दुबई तक करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है. शुभम ने अमित सिंह टाटा को दो बार दुबई और पटाया की सैर भी करवाई है.

इस बीच अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें अमित अपने साथियों के साथ एक युवक की मारपीट करते नजर आ रहे हैं. यह वायरल वीडियो वाराणसी के रोहनिया का बताया जा रहा है. पुलिस अब लुक आउट नोटिस के जरिए दुबई भाग चुके किंगपिन शुभम जायसवाल को पकड़ने की कोशिश कर रही है, जिसकी तस्वीरें धनंजय सिंह के साथ भी हैं.

गौरतलब है कि यूपी एसटीएफ ने फेन्सिडिल (Phensedyl) कफ सिरप की अंतरराष्ट्रीय तस्करी के मामले में अमित सिंह टाटा को बीते दिन गिरफ्तार किया था. सहारनपुर से पकड़े गए विभोर राणा के सिंडिकेट से जुड़े अमित टाटा के तार अब पूर्वांचल के बाहुबली से जुड़ रहे हैं. इस बड़े सिंडिकेट के 100 करोड़ से अधिक के माल की सप्लाई उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों और बांग्लादेश तक हो रही थी.

दुबई भाग चुके शुभम जायसवाल ने अमित सिंह टाटा के लिए वाराणसी में श्री मेडिकल और धनबाद में देव कृपा मेडिकल फर्म बनवाई थीं. इन फर्मों के जरिए शुभम जायसवाल, अमित सिंह टाटा और विभोर राणा नशीले कफ सिरप की तस्करी कर रहे थे. एसटीएफ ने 11 नवंबर को विभोर राणा और उसके भाई समेत चार को गिरफ्तार किया था. विभोर राणा के माध्यम से ही शुभम की शैली ट्रेडर्स को 100 करोड़ से अधिक का फेन्सिडिल सिरप मिला था.

---- समाप्त ----
