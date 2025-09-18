प्रयागराज: बुझ गए चार परिवारों के चिराग, धार्मिक जुलूस से लौटते वक्त गाड़ी के कुचलने से दर्दनाक मौत

प्रयागराज के शिवकुटी क्षेत्र में बुधवार रात एक भीषण सड़क हादसे ने चार परिवारों के चिराग को छीन लिया. पुलिस के मुताबिक, यह घटना उस समय हुई जब चार युवक धार्मिक जुलूस देखकर घर लौट रहे थे. उनकी मोटरसाइकिल अचानक एक पोल से टकरा गई, जिससे चारों युवक सड़क पर जा गिरे, तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें रौंद दिया.

बुझ गए चार परिवारों के चिराग

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना में 15 साल के आदर्श, 16 साल के शनि गौतम, 22 साल के अशुतोष गौतम और उनके साथी कार्तिकेय गंभीर रूप से घायल हो गए. अफरातफरी के बीच पुलिस मौके पर पहुंची और चारों को एसआरएन अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने आदर्श, शनि और अशुतोष को मृत घोषित कर दिया. वहीं कार्तिकेय ने गुरुवार सुबह करीब 7 बजे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (सिविल लाइंस) कृतिका शुक्ला ने बताया कि हादसा बुधवार देर रात हुआ. चारों युवक कर्नलगंज में आयोजित धार्मिक जुलूस देखकर घर लौट रहे थे. अचानक उनकी बाइक पोल से टकरा गई और सभी सड़क पर गिर गए. उसी समय अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया और फरार हो गया.

मौके से ड्राइवर हुआ फरार

शिवकुटी थाने के SHO रुकुंपाल ने कहा कि चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है. उन्होंने कहा कि मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है.

हादसे की खबर मिलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. मृतकों के परिजनों और स्थानीय लोगों में गुस्सा और आक्रोश देखने को मिला. उन्होंने लापरवाह ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही दोषी चालक की पहचान कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.



