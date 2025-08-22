रामपुर की मस्जिद में महिला का यौन शोषण, आरोपी मौलाना गिरफ्तार, तमंचा-कारतूस बरामद

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर एक महिला का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक मौलाना को गिरफ्तार किया है. वीडियो में महिला स्थानीय मस्जिद में रेप और ड्रग्स-हथियार सप्लाई जैसे संगीन आरोप लगा रही है. महिला ने एक क्लिप भी दिखाई और दावा किया कि यह उसी मस्जिद के अंदर की है. इस क्लिप में आरोपी मौलाना महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहा है. इसके साथ ही वीडियो में तमंचे और कारतूस भी दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने इसे रामपुर पुलिस को टैग किया, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. रामपुर के पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ सिटी के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया. इस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वीडियो में दिख रहे आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है.

अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया, "20 अगस्त 2025 को कुछ वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें एक व्यक्ति एक महिला के साथ अश्लील हरकत करते हुए और कुछ तमंचे व कारतूस के साथ दिखाई दिया है." उन्होंने बताया कि इस सूचना के आधार पर तत्काल जांच की गई और थाना सिविल लाइंस में सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

गिरफ्तार आरोपी के पास से दो तमंचे, कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है. पुलिस ने आगे बताया कि विस्तृत पूछताछ के दौरान कुछ 'धर्म परिवर्तन' से संबंधित तथ्य भी सामने आए हैं, जिनकी गहनता से जांच की जा रही है.

एसएसपी श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि वायरल वीडियो एक मस्जिद की बताई जा रही है, जिसके संबंध में भी पूछताछ और जांच चल रही है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ में जो भी अन्य तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना से रामपुर में हड़कंप मच गया है और लोग हैरान हैं कि इस तरह की घटना एक धार्मिक स्थल पर कैसे हो सकती है.

