scorecardresearch
 

Feedback

नोएडा में दर्दनाक हादसा... तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी में मारी टक्कर, दो भाइयों की गई जान

नोएडा के बिसरख क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार दो भाइयों को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
स्कूटी सवार दो भाइयों की मौत. (Photo: Representational)
स्कूटी सवार दो भाइयों की मौत. (Photo: Representational)

नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां बिसरख थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार दो भाइयों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने दोनों शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया.

एजेंसी के अनुसार, यह हादसा शुक्रवार की देर रात का हुआ है. मृतकों की पहचान प्रदीप यादव और कार्तिक कुमार के रूप में हुई है. दोनों भाई काम से घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. पुलिस का कहना है कि स्कूटी को तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही दोनों भाई सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों ने देखा तो तुरंत सूचना पुलिस को दी. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया.

यह भी पढ़ें: कर्नाटक: बाइक सवार को बचाने में बेकाबू हुआ ट्रक, हादसे में 8 की मौत, सीएम ने किया 5 लाख के मुआवजे का ऐलान

सम्बंधित ख़बरें

police team
सड़क हादसे में गई कॉन्सटेबल की जान, सदमें में पत्नी ने की आत्महत्या की कोशिश  
Tragic road accident in Etawah (Photo: Screengrab)
इटावा: सड़क हादसे में प्रेग्नेंट महिला की मौत, पेट फटने से सड़क पर गिरा भ्रूण, डंपर ने कुचला 
राजकीय सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार (Photo: Screengrab)
अलवर: सड़क हादसे में जवान की मौत, आठ साल के बेटे ने दी मुखाग्नि 
सड़क दुर्घटना में पांच लोग की मौत हो गई (Photo: Screengrab)
बाइक पर पत्नी, बहन, भाभी, भांजी और बेटे को बैठाकर निकला, एक्सीडेंट में एक को छोड़ सबकी मौत  
पुलिस गिरफ्त में आरोपी धनिया उर्फ धर्मेंद्र.
MP में दोहरा हत्याकांड... एक को एक्सीडेंट बताया और दूसरे को नर्मदा नदी में फेंका 

हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है. इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसा इतना भयावह था कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए. इलाके में इस हादसे के बाद गमगीन माहौल हो गया. दोनों भाइयों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पुलिस का कहना है कि ट्रक चालक को जल्द पकड़ लिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement