नोएडा में दर्दनाक हादसा... तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी में मारी टक्कर, दो भाइयों की गई जान

नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां बिसरख थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार दो भाइयों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने दोनों शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया.

एजेंसी के अनुसार, यह हादसा शुक्रवार की देर रात का हुआ है. मृतकों की पहचान प्रदीप यादव और कार्तिक कुमार के रूप में हुई है. दोनों भाई काम से घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया. पुलिस का कहना है कि स्कूटी को तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही दोनों भाई सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों ने देखा तो तुरंत सूचना पुलिस को दी. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया.

हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है. इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसा इतना भयावह था कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए. इलाके में इस हादसे के बाद गमगीन माहौल हो गया. दोनों भाइयों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पुलिस का कहना है कि ट्रक चालक को जल्द पकड़ लिया जाएगा.

