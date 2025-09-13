कर्नाटक: बाइक सवार को बचाने में बेकाबू हुआ ट्रक, हादसे में 8 की मौत, सीएम ने किया 5 लाख के मुआवजे का ऐलान

कर्नाटक के हासन जिले में शुक्रवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ. एक बेकाबू ट्रक ने गणेश विसर्जन में भाग ले रहे श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी. इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
पुलिस ने बताया कि ये घटना नेशनल हाईवे-373 पर तब हुई, जब ट्रक एक बाइक से बचने के चक्कर में नियंत्रण खो बैठा. इस हादसे में ट्रक ड्राइवर को भी चोटें आईं और उसे हिरासत में ले लिया गया. हादसे के बाद घटनास्थल पर 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि इलाज के दौरान 3 घायलों ने दम तोड़ दिया. हासन एसपी मोहम्मद सुजीता ने बताया कि कुल मृतकों की संख्या 8 हो गई है.
गंभीर रूप से घायल 25 लोगों में से 18 को हासन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (HIMS) में भर्ती कराया गया है, जबकि बाकी 7 मरीजों का कई निजी अस्पतालों में इलाज जारी है.
VIDEO | Hassan, Karnataka: Several feared dead as a lorry crashes into Ganapati procession in Mosale Hosahalli. Further details awaited.
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz)
(Source: Third party) pic.twitter.com/lw4Ll5hwJu— Press Trust of India (@PTI_News) September 12, 2025
सीएम सिद्धारमैया ने किया 5 लाख के मुआवज़े का ऐलान
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि हासन में गणेश विसर्जन के दौरान एक ट्रक की टक्कर से कई लोगों की मौत और 20 से ज़्यादा लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. मैं प्रार्थना करता हूं कि मृतकों की आत्मा को शांति मिले और घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं.
उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा. सरकार इस घटना में घायल लोगों के इलाज का खर्च भी वहन करेगी. ये बेहद दुखद क्षण है.
डिप्टी सीएम ने जताया दुख
वहीं, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने हादसे को भयावह बताया और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने ट्वीट किया कि हासन ज़िले के मोसालेहोसल्ली में गणेश विसर्जन के दौरान हुआ भीषण हादसा बेहद दुखद है. इस दुखद घटना के बारे में सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ है. मैं प्रार्थना करता हूं कि पीड़ितों की आत्मा को शांति मिले और ईश्वर उनके परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें.