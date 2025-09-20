नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़... महिला समेत 3 गिरफ्तार, 6 लाख के जेवरात बरामद

नोएडा के थाना बिसरख पुलिस ने सर्राफा दुकान में हुई चोरी की गुत्थी सुलझा ली है. पुलिस ने शुक्रवार देर रात हुई मुठभेड़ के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से दो बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए. गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से करीब छह लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात, वारदात में इस्तेमाल कार और अवैध हथियार बरामद हुए हैं.

दरअसल, घटना 13 सितंबर की रात की है, जब बिसरख क्षेत्र के ऐमनाबाद मार्केट में स्थित एक ज्वैलर्स की दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था. मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने कई टीमों का गठन किया. शुक्रवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि चोरी में शामिल आरोपी कार से इलाके में घूम रहे हैं.

यह भी पढ़ें: VIDEO: नोएडा के अस्पताल में चले लात-घूंसे, मरीज की हालत बिगड़ने के बाद भारी बवाल

एएस सिटी गोलचक्कर पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने गाड़ी भगा ली और पीछा करने पर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश सोनू और गौरव पैर में गोली लगने से घायल हो गए. वहीं, उनकी महिला साथी काजल को पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान दबोच लिया.

Advertisement

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ऐमनाबाद मार्केट की दुकान में चोरी की थी और जेवरात बेचने जा रहे थे. पुलिस ने इनके कब्जे से करीब छह लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण, एक वैगनआर कार और दो तमंचे बरामद किए. घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश जारी है. इस कार्रवाई को थाना बिसरख पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिसने न केवल सर्राफा चोरी का खुलासा किया बल्कि हथियारबंद बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया.

---- समाप्त ----