scorecardresearch
 

Feedback

VIDEO: नोएडा के अस्पताल में चले लात-घूंसे, मरीज की हालत बिगड़ने के बाद भारी बवाल

नोएडा के ESIC अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ पर मरीज और उसके परिजनों के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. परिजनों का आरोप है कि इलाज की मांग करने पर डॉक्टर और स्टाफ ने लात-घूंसे चलाए, मोबाइल तोड़ दिया और अस्पताल से बाहर निकाल दिया. फिलहाल सेक्टर-24 पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
नोएडा के अस्पताल में मारपीट (Photo: Screengrab)
नोएडा के अस्पताल में मारपीट (Photo: Screengrab)

दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में सेक्टर-22 स्थित ईएसआईसी (ESIC) अस्पताल में मरीज के परिजनों और अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के बीच मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि डॉक्टर और स्टाफ ने इलाज की मांग करने पर मरीज और परिजनों के साथ लात-घूंसे चलाए और मोबाइल तोड़ दिया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

अस्पताल में भिड़े मरीज के परिजन और कर्मचारी

जानकारी के मुताबिक, सेक्टर-49 बरौला निवासी सतीश कुमार ने अपने बेटे को उल्टी और दस्त की शिकायत पर ईएसआईसी अस्पताल में भर्ती कराया था. परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने बच्चे को बोतल और इंजेक्शन लगाने के बाद आराम करने की सलाह दी. जब बच्चे की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने दोबारा जांच करने की मांग की तो डॉक्टर फिर आराम करने की बात करने लगे और अगले दिन आने को कहा.

सम्बंधित ख़बरें

2 हजार 500 करोड़ रुपए की जमीन कब्जामुक्त. (Photo: Bhupender Chaudhary/ITG)
जेवर एयरपोर्ट के पास यमुना प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई... 250 बीघा अवैध जमीन कब्जामुक्त 
Fake cheese caught in Greater Noida (Photo- ITG)
ग्रेटर नोएडा में BJP नेता से बदसलूकी में चौकी इंचार्ज-दारोगा सस्पेंड, जानिए मामला  
सीए की पत्नी ने बेटे संग लगाई छलांग. (File Photo: ITG)
'हम दुनिया छोड़...' CA की पत्नी ने बेटे संग क्यों लगाई छलांग? 
स्कूटी सवार दो भाइयों की मौत. (Photo: Representational)
नोएडा में हादसा... ट्रक ने स्कूटी में मारी टक्कर, दो की मौत 
Delhi Metro Travel Ticket Updates
यात्रियों के लिए खुशखबरी! अब एक ही ऐप से मिलेंगे नोएडा-दिल्ली मेट्रो के टिकट 

परिजनों का आरोप है कि लगातार बच्चे की हालत बिगड़ने पर जब उन्होंने डॉक्टर से तुरंत इलाज की मांग की, तो डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ भड़क गए, इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ गई और अस्पताल के स्टाफ ने मरीज और परिजनों के साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि बच्चे को भी धक्का दिया गया.

Advertisement

पीड़ितों ने थाने में दर्ज कराई FIR

परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने घटना का वीडियो बनाने की कोशिश की तो स्टाफ ने उनका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया और उन्हें अस्पताल से बाहर निकाल दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement