scorecardresearch
 

Feedback

Noida में आफत की बारिश... एक्सप्रेस-वे पर लगा भीषण जाम, दफ्तर से घर लौटने वाले लोग परेशान

UP के गौतमबुद्ध नगर जिले में लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. बारिश के कारण नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लग गया और अपने अपने दफ्तर से घर लौट रहे लोग घंटों सड़कों पर फंसे रहे.

Advertisement
X
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा जाम.(Photo:Screengrab)
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा जाम.(Photo:Screengrab)

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है.  लगातार हो रही बारिश के कारण नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लग गया, जो व्यस्त समय (पीक आवर) में और बढ़ गया.

दफ्तर से घर लौटने वाले लोग घंटों सड़कों पर फंसे रहे. स्थिति तब और बिगड़ गई, जब ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर अचानक आग लग गई, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया.

दरअसल, हरियाणा के हथिनी कुंड से छोड़ा गया पानी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पहुंचना शुरू हो गया है, जिसके कारण यमुना नदी अपने पूरे उफान पर है. आज शात 7 बजे हथनी कुंड बैराज से 136844 क्यूसेक, वज़ीराबाद बैराज से 187680 क्यूसेक और ओखला बैराज से 244478 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. नोएडा में लगा वाहनों का जाम:- 

सम्बंधित ख़बरें

delhi flood
'अब मैं एग्जाम कैसे दूंगी?', छात्रों के लिए भी मुसीबत बनी दिल्ली की बाढ़, पानी में बह गईं यूनिफॉर्म-किताब 
यूजर गुरुग्राम के ट्रैफिक की तुलना बेंगलुरु के ट्रैफिक से कर रहे हैं. (फोटो- ITG)
ट्रैफिक जाम था तो लड़कों ने स्कूटर कंधे पर उठाया और चल दिए... गुरुग्राम का वीडियो वायरल 
noida schools and office holiday on 23rd july
Noida: 23 जुलाई को सभी स्कूल और दफ्तर बंद, DM का आदेश 
हत्या, आत्महत्या या सिलेंडर ब्लास्ट? अब भी निक्की की मौत का सच तलाश रही है पुलिस 
Greater Noida Nikki Bhati Murder Case
न सवाल सुलझ रहे, न मर्डर की गुत्थी... आखिर क्या हुआ था निक्की के आखिरी 30 घंटों में? 

जलस्तर बढ़ने से नोएडा में बने तमाम फार्म हाउस में पानी भर गया है और वहां से लोगों को निकालकर बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविरों में भेजा जा रहा है. वहीं, जेवर क्षेत्र के करीब 16 गांवों की हजारों बीघा जमीन पर खड़ी फसल पानी में डूब गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है. 

Advertisement

गौतमबुद्व नगर के अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अतुल कुमार ने बताया कि हरियाणा के हथिनी कुंड से छोड़े गए पानी के चलते यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है.  उन्होंने कहा कि इसके चलते डूब क्षेत्र और खेतों में खड़ी फसल डूब गई हैं और  यमुना का पानी पुस्ता तक पहुंच गया है.

अतुल कुमार ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि अब तक 20 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है. उन्होंने कहा कि डूब क्षेत्र से निकाले गए इन लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है, जहां खाने और दवाइयों से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं की गई हैं. बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक रसोई की शुरुआत की गई है. अधिकारियों ने बताया कि जनपद के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भी बाढ़ पीड़ितों को सहायता की जा रही है.

नोएडा प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, पुलिस और प्राधिकरण ने मिलकर डूब क्षेत्र के फार्म हाउस में मौजूद सैकड़ों मवेशियों को बाढ़ क्षेत्र से बाहर निकालकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजने के साथ-साथ उनके लिए चारे की व्यवस्था की है. 

बता दें कि भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने बुधवार को नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सभी स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया था.

Advertisement

यह आदेश बेसिक शिक्षा विभाग, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, सीबीएसई, आईसीएसई और मदरसा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों पर लागू था. हालांकि, बेसिक शिक्षा और कम्पोजिट स्कूलों के शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों को समय पर ड्यूटी पर आने और विभागीय कार्य सामान्य रूप से करने के निर्देश दिए गए. 

प्रशासन ने स्कूलों से आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) सहित गौतमबुद्ध नगर में हाल के दिनों में भारी बारिश ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement