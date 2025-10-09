scorecardresearch
 

नोएडा में Defender का कहर! 5 कारों और 1 बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर

नोएडा के गुलशन मॉल तिराहे पर देर रात एक तेज रफ्तार डिफेंडर कार ने पांच कारों और एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सभी वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. पुलिस ने चालक सुनीत को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

नोएडा में Defender का कहर, 6 वाहनों को मारी टक्कर (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के नोएडा में देर रात भयंकर सड़क हादसा हुआ. यहां गुलशन मॉल तिराहे एक तेज रफ्तार डिफेंडर कार ने 5 चार पहिया वाहन और 1 मोटरसाइकिल को मारी जोरदार टक्कर मार दी. हालांकि इसमें कोई जानहानि नहीं हुई है लेकिन , कारें और मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए.वहीं तबाही मचाने वाली डिफेंडर कार भी काफी टूट फूट गई. 

मौके पर पहुंची पुलिस ने डिफेंडर कार चालक सुनीत को हिरासत में लिया है और जांच शुरू कर दी है.

बता दें कि किसी लग्जरी कार चालक की गलती से होने वाला ये अपने तरह का पहला हादसा नहीं है बल्कि आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं. कुछ माह पहले नोएडा में ही लग्जरी कार लैंबर्गिनी का कहर देखने को मिला था. यहां के सेक्टर 94 स्थित एमथ्रीएम प्रोजेक्ट के पास रविवार को तेज रफ्तार लैंबोर्गिनी कार ने फुटपाथ पर बैठे दो मजदूरों को जोरदार टक्कर मारी. इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं, कार चला रहे दीपक नामक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और वाहन को जब्त कर लिया.

जांच में सामने आया कि लैंबोर्गिनी कार दीपक की नहीं थी, बल्कि उसने इसे टेस्ट ड्राइव के लिए लिया था. दीपक ब्रोकर का काम करता है और कार को चेक करने के लिए चला रहा था.
 

