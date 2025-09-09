scorecardresearch
 

Feedback

पत्नी को बार-बार करता था Video कॉल... गुस्साए पति ने चचेरे भाई की कर दी हत्या

नोएडा में एक व्यक्ति ने अपने ही चचेरे भाई की हत्या कर दी थी. जिसके बाद से जांच में जुटी पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने अपराध को कबूल भी कर लिया है.

Advertisement
X
पुलिस गिरफ्त में चचेरे भाई की हत्या करने वाला आरोपी. (Photo: Bhupender Chaudhary/ITG)
पुलिस गिरफ्त में चचेरे भाई की हत्या करने वाला आरोपी. (Photo: Bhupender Chaudhary/ITG)

सेंट्रल नोएडा के थाना बिसरख पुलिस ने चचेरे भाई की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करते हुए हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है. आरोपी की पहचान इकरार सैफी उर्फ मोटा के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतक का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और मोटरसाइकिल की चाबी बरामद की है.

बार-बार करता था वीडियो कॉल

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 7 सितंबर को लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से अपने चचेरे भाई की हत्या करने वाले आरोपी को पैरामाउंट चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी इकरार और मृतक नसीम दोनों चचेरे भाई थे. दोनों शादीशुदा थे और करीब चार साल से ग्राम ऐमनाबाद में किराये के मकान में अलग-अलग रहते थे. दोनों ही कारपेंटर का काम करते थे.

सम्बंधित ख़बरें

राजा रघुवंशी मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल. (File Photo: ITG)
हनीमून, साजिश और कत्ल... राजा रघुवंशी मर्डर केस में दाखिल की 790 पेज की चार्जशीट 
बंटी और राधे प्रजापति की हत्या (Photo: Screengrab)
दिल्ली: 10 साल बाद जेल से निकले बाहर, 8 दिन पहले झगड़ा और फिर कत्ल, डबल मर्डर की इनसाइड स्टोरी 
Greater Noida Nikki Bhati Murder Case
न सवाल सुलझ रहे, न मर्डर की गुत्थी... आखिर क्या हुआ था निक्की के आखिरी 30 घंटों में? 
UP में दलित किशोरी का धर्मांतरण और रेप 
बांके बिहारी मंदिर में महिला श्रद्धालुओं-सुरक्षागार्डों में मारपीट 

यह भी पढ़ें: 311 दिन से बगीचे में दफन लाश, पत्नी के अवैध संबंध और बार-बार मां की गुहार... ऐसे हुआ सनसनीखेज मर्डर केस का खुलासा

पूछताछ में आरोपी इकरार ने पुलिस को बताया कि नसीम उसकी पत्नी को अलग-अलग नंबरों से वीडियो कॉल कर परेशान करता था. कई बार समझाने के बावजूद नसीम अपनी हरकतों से बाज नहीं आया. 2 सितंबर को आरोपी इकरार को उसकी पत्नी ने फोन कर बताया कि नसीम उसे वीडियो कॉल से परेशान कर रहा है. ऐसे में गुस्से में आकर इकरार ने नसीम को क्रिकेट मैदान बुलाया और वहां दोनों में कहासुनी और धक्का-मुक्की शुरू हो गई.

Advertisement

अवैध संबंध के शक में की गई हत्या

धक्का-मुक्की के दौरान आरोपी ने गुस्से में नसीम का गला दबाकर हत्या कर दी और शव को पास की नाली में धकेल दिया. जिसके बाद इस मामले में थाना बिसरख में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी. वहीं अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी इकरार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति अवस्थी ने बताया कि आरोपी को शक था कि नसीम का उसकी पत्नी के संग अवैध संबंध है. इसी वजह से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement