पत्नी को बार-बार करता था Video कॉल... गुस्साए पति ने चचेरे भाई की कर दी हत्या

सेंट्रल नोएडा के थाना बिसरख पुलिस ने चचेरे भाई की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करते हुए हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है. आरोपी की पहचान इकरार सैफी उर्फ मोटा के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतक का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और मोटरसाइकिल की चाबी बरामद की है.

बार-बार करता था वीडियो कॉल

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 7 सितंबर को लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से अपने चचेरे भाई की हत्या करने वाले आरोपी को पैरामाउंट चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी इकरार और मृतक नसीम दोनों चचेरे भाई थे. दोनों शादीशुदा थे और करीब चार साल से ग्राम ऐमनाबाद में किराये के मकान में अलग-अलग रहते थे. दोनों ही कारपेंटर का काम करते थे.

पूछताछ में आरोपी इकरार ने पुलिस को बताया कि नसीम उसकी पत्नी को अलग-अलग नंबरों से वीडियो कॉल कर परेशान करता था. कई बार समझाने के बावजूद नसीम अपनी हरकतों से बाज नहीं आया. 2 सितंबर को आरोपी इकरार को उसकी पत्नी ने फोन कर बताया कि नसीम उसे वीडियो कॉल से परेशान कर रहा है. ऐसे में गुस्से में आकर इकरार ने नसीम को क्रिकेट मैदान बुलाया और वहां दोनों में कहासुनी और धक्का-मुक्की शुरू हो गई.

अवैध संबंध के शक में की गई हत्या

धक्का-मुक्की के दौरान आरोपी ने गुस्से में नसीम का गला दबाकर हत्या कर दी और शव को पास की नाली में धकेल दिया. जिसके बाद इस मामले में थाना बिसरख में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी. वहीं अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी इकरार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति अवस्थी ने बताया कि आरोपी को शक था कि नसीम का उसकी पत्नी के संग अवैध संबंध है. इसी वजह से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.



