UP: 100 बाइकों पर सवार 200 महिला पुलिसकर्मियों ने निकाली रैली, नवरात्रि पर शक्ति और सुरक्षा का संदेश

उत्तर प्रदेश के झांसी में महिला पुलिसकर्मियों ने नवरात्रि पर्व की शुरुआत से पहले शक्ति और सुरक्षा का संदेश देने के लिए रविवार को विशेष बाइक रैली निकाली. मिशन शक्ति 5.0 के तहत आयोजित इस रैली को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. बाइक रैली में शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरते हुए महिला पुलिसकर्मियों ने नारी सुरक्षा, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का संदेश आमजन तक पहुंचाया.

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर झांसी महिला थाना से यह रैली निकाली गई. आयुक्त झांसी मंडल विमल कुमार दुबे, पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र आकाश कुलहरि और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि झांसी में लगभग 100 बाइकों पर सवार करीब 200 महिला पुलिसकर्मियों ने इस रैली में भाग लिया. रैली का उद्देश्य न केवल महिला पुलिसकर्मियों को अपनी शक्ति का एहसास कराना था, बल्कि आम जनता को भी नारी सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूक करना था.

नवरात्रि पर्व के अवसर पर झांसी शहर में देवी दुर्गा की प्रतिमाएं विभिन्न मंदिरों और पंडालों में स्थापित की जाएंगी. इस मौके पर झांसी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं. मंदिरों और देवी पंडालों पर सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है.

मिशन शक्ति 5.0 के तहत यह पहल महिला पुलिस की क्षमता और सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के साथ-साथ जनता में सुरक्षा और जागरूकता का संदेश फैलाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. रैली के माध्यम से महिला पुलिसकर्मियों ने यह संदेश दिया कि समाज में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की दिशा में पुलिस पूरी तरह से सक्रिय और सतर्क है.

