scorecardresearch
 

Feedback

झांसी से प्रेमी संग भागी, भोपाल में की लव मैरिज, 10 महीने बाद मौत... कहानी मासूम वर्मा की

यूपी के झांसी जिले में एक लव मैरिज का दुखद अंत हो गया. शादी के करीब 10 महीने बाद डिलीवरी के दौरान एक 22 वर्षीय महिला की मौत हो गई. मृतका के परिजनों ने पति पर मारपीट और हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

Advertisement
X
मृतका मासूम वर्मा के शव से लिपटकर रोते परिजन (Photo- ITG)
मृतका मासूम वर्मा के शव से लिपटकर रोते परिजन (Photo- ITG)

झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक 22 वर्षीय महिला की मौत का मामला सामने आया है. मृतका मासूम वर्मा ने करीब 10 महीने पहले अपने प्रेमी राहुल से भागकर भोपाल में शादी की थी. वह गर्भवती होने के बाद वापस झांसी लौटी थीं. मायके वालों का आरोप है कि राहुल मासूम के साथ मारपीट करता था. उन्होंने कहा कि मोहल्ले वालों से मारपीट की खबर मिलने पर जब वे घर पहुंचे, तो उनकी भांजी मासूम की मौत हो चुकी थी. उन्होंने राहुल पर ही मासूम की हत्या का आरोप लगाया है. 

परिजनों ने लगाए पति पर गंभीर आरोप

मृतका के मामा अरविंद वर्मा ने बताया कि मासूम वर्मा उनकी भांजी थीं, जो 10 महीने पहले राहुल के साथ घर से भाग गई थी. उन्होंने थाने में भी इसकी शिकायत की थी. अरविंद ने कहा कि हाल ही में उन्हें पता चला कि राहुल मासूम के साथ मारपीट कर रहा है. जब वे उसके घर पहुंचे, तो मासूम की मौत हो चुकी थी. परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और अपनी भांजी की मौत के पीछे राहुल का हाथ होने का शक जताया. 

सम्बंधित ख़बरें

झगड़ा सुलझाने गए दादा का पोते ने किया कत्ल 
धोखे से बुलाकर युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या 
मृतक का चेहरा बुरी तरह पत्थर से कुचला गया था. (Photo: Screengrab)
पत्नी, साली और उसके प्रेमी ने मिलकर रची हत्या की साजिश, पत्थर से कुचलकर मार डाला 
An old man lost his life in a fight of 120 rupees
120 रुपये को लेकर पिता और बेटे में हो रहा था विवाद, झगड़ा सुलझाने गए दादा को पोते ने मार डाला 
झांसी में खाद की किल्लत से किसान परेशान 

फिलहाल, प्रेमनगर थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पंचनामा भर कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि मासूम वर्मा गर्भवती थी और उनकी डिलीवरी कान्हा हॉस्पिटल में हुई थी. डिलीवरी के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई. हालांकि, मायके वालों द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है. 

Advertisement

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस अधिकारी के अनुसार, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी. पुलिस इस मामले में हर पहलू से जांच कर रही है, जिसमें मायके वालों के आरोपों की भी गहनता से पड़ताल की जा रही है. जब तक रिपोर्ट नहीं आती, तब तक पुलिस इस मामले में कोई भी निष्कर्ष निकालने से बच रही है. पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement