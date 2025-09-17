झांसी से प्रेमी संग भागी, भोपाल में की लव मैरिज, 10 महीने बाद मौत... कहानी मासूम वर्मा की

झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक 22 वर्षीय महिला की मौत का मामला सामने आया है. मृतका मासूम वर्मा ने करीब 10 महीने पहले अपने प्रेमी राहुल से भागकर भोपाल में शादी की थी. वह गर्भवती होने के बाद वापस झांसी लौटी थीं. मायके वालों का आरोप है कि राहुल मासूम के साथ मारपीट करता था. उन्होंने कहा कि मोहल्ले वालों से मारपीट की खबर मिलने पर जब वे घर पहुंचे, तो उनकी भांजी मासूम की मौत हो चुकी थी. उन्होंने राहुल पर ही मासूम की हत्या का आरोप लगाया है.

परिजनों ने लगाए पति पर गंभीर आरोप

मृतका के मामा अरविंद वर्मा ने बताया कि मासूम वर्मा उनकी भांजी थीं, जो 10 महीने पहले राहुल के साथ घर से भाग गई थी. उन्होंने थाने में भी इसकी शिकायत की थी. अरविंद ने कहा कि हाल ही में उन्हें पता चला कि राहुल मासूम के साथ मारपीट कर रहा है. जब वे उसके घर पहुंचे, तो मासूम की मौत हो चुकी थी. परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और अपनी भांजी की मौत के पीछे राहुल का हाथ होने का शक जताया.

फिलहाल, प्रेमनगर थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पंचनामा भर कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि मासूम वर्मा गर्भवती थी और उनकी डिलीवरी कान्हा हॉस्पिटल में हुई थी. डिलीवरी के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई. हालांकि, मायके वालों द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस अधिकारी के अनुसार, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी. पुलिस इस मामले में हर पहलू से जांच कर रही है, जिसमें मायके वालों के आरोपों की भी गहनता से पड़ताल की जा रही है. जब तक रिपोर्ट नहीं आती, तब तक पुलिस इस मामले में कोई भी निष्कर्ष निकालने से बच रही है. पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

