मुजफ्फरनगर: दलित नाबालिग का किया अपहरण, फिर जबरन धर्म परिवर्तन करा कर ली शादी... दो गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक दलित नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसका अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने व उसके साथ निकाह करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

5 अक्टूबर को किया गया था अपहरण

पुलिस ने बताया कि ये गिरफ्तारियां मंगलवार को की गईं और घटना इसी महीने की शुरुआत में हुई थी. सर्किल ऑफिसर (बुढ़ाना) गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी तालिब (25) और उसके साथी शादाब (23) पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के कई प्रावधानों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

आरोपियों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 और यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 3 व 4 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं. पीड़िता के भाई द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार नाबालिग लड़की का 5 अक्टूबर को तालिब ने अपने दोस्त शादाब की मदद से अपहरण कर लिया था.

जबलपुर से बरामद हुई थी लड़की

इसके बाद उसे मध्य प्रदेश के जबलपुर ले जाया गया, जहां उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया. फिर बाद में निकाह के ज़रिए तालिब से उसकी शादी करा दी गई. शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया.

पुलिस ने बताया कि लड़की को 26 अक्टूबर को जबलपुर से बरामद कर मुज़फ़्फ़रनगर वापस लाया गया. बरामदगी के बाद दोनों आरोपियों को मंगलवार को बुढ़ाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है.

