शादी का वादा, शारीरिक संबंध और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव... बेंगलुरु में शख्स के खिलाफ महिला की शिकायत

कर्नाटक के बेंगलुरु में एचएसआर लेआउट पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक हिंदू महिला ने मोहम्मद इसहाक के खिलाफ शादी का वादा करके धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है. पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि 17 अक्टूबर 2024 को वह इंस्टाग्राम के जरिए मोहम्मद इसहाक बिन अब्दुल रसूल के संपर्क में आई थी, जिसके बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई.

30 अक्टूबर 2024 को दोनों एलिमेंट्स मॉल, थानिसंद्रा के पास मिले, जिसके बाद इसहाक उसे दासराहल्ली के एक निजी होटल में ले गया. इसहाक ने शादी का झांसा देकर होटल में बार-बार शारीरिक संबंध बनाए.

महिला ने आरोप लगाया है कि सितंबर 2025 में उन्हें पता चला कि इसहाक का कई अन्य महिलाओं के साथ भी संपर्क था. 14 सितंबर 2025 को इसहाक ने एक मुस्लिम महिला से सगाई कर ली. सगाई के बारे में पूछने पर इसहाक ने धमकी दी कि अगर उसने फिर संपर्क किया तो वह उसे मार डालेगा.

इंस्टाग्राम से शुरू हुई जान-पहचान...

पीड़िता पेन गोंडा नागावेणी (सेल्स एक्जीक्यूटिव) ने 19 अक्टूबर को एचएसआर लेआउट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता 2020 से बेंगलुरु के एचएसआर लेआउट में रह रही है. उन्होंने बताया कि पिछले साल 17 अक्टूबर को वह 30 वर्षीय मोहम्मद इसहाक बिन अब्दुल रसूल से इंस्टाग्राम के जरिए मिली. इसके बाद दोनों ने फोन नंबर का एक्सचेंज किया और प्यार भरी बातें करने लगे.

शादी का वादा करके शारीरिक संबंध

30 अक्टूबर 2024 को इसहाक ने नागावेणी को एलिमेंट्स मॉल के पास मुलाकात के लिए बुलाया. वहां दोनों ने शादी और परिवार की मंजूरी पर चर्चा की. इसके बाद इसहाक उन्हें दासराहल्ली के सुपर टाउन हाउस नाम के होटल में ले गया. शादी के वादे पर भरोसा करते हुए, महिला ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. आरोपी बार-बार शादी का झांसा देकर होटल ले जाता रहा और दोनों के बीच संबंध बनते रहे.

सितंबर 2025 में पीड़िता को पता चला कि इसहाक कई अन्य महिलाओं के संपर्क में था. इसी महीने की 14 तारीख को महिला को इसहाक की एक मुस्लिम महिला से सगाई की जानकारी मिली. जब महिला ने इसहाक से सवाल किया, तो इसहाक के चाचा ने उससे मुलाकात की और धर्म परिवर्तन करने को कहा. उन्होंने पीड़िता से 40 दिन का समय लेकर नमाज पढ़ना और उनके समुदाय के रीति-रिवाजों को सीखने के लिए कहा.

धमकी देकर रिश्ता खत्म

इसहाक ने पीड़िता से कहा कि वह उसके लिए अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता. सगाई के बाद, जब पीड़िता ने इसहाक से सवाल किया, तो उसने उसे अपशब्द कहते हुए 'अपना रास्ता पकड़ने' के लिए कहा और धमकी दी कि अगर उसने दोबारा फोन किया या उसे परेशान किया, तो वह उसे मार डालेगा. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

