UP: पड़ोसी के घर से सांप पकड़कर गर्दन में लपेटा, फिर बनाने लगा वीडियो, डसने से युवक की मौत

मुजफ्फरनगर में एक युवक को सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई. बताया जाता है कि युवक ने पड़ोसी के घर से सांप पकड़ा था और उसे गले में लपेटकर वीडियो बना रहा था. इसी दौरान सांप ने उसे काट लिया.

सांप के काटने से युवक की मौत. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक युवक को सांप ने काट लिया. जिससे उसकी मौत हो गई. बताया जाता है कि सांप युवक के गर्दन में लिपटा था और वह वीडियो बना रहा था. मृतक की पहचान मोहित कुमार के रूप में हुई है.

एक एजेंसी के मुताबिक मुज़फ़्फ़रनगर पुलिस ने सोमवार को बताया कि भोपा इलाके में वीडियो रिकॉर्ड करते समय एक 24 वर्षीय व्यक्ति की गर्दन में लिपटे सांप के काटने से मौत हो गई. भोपा के एसएचओ ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि पीड़ित की पहचान मोहित कुमार के रूप में हुई है. मोहित ने रविवार शाम मोरना गांव में एक पड़ोसी के घर से सांप पकड़ा था.

यह भी पढ़ें: कानपुर: बहू को कमरा बंद करके सांप से डसवाते रहे, अंदर से वो चीखती रही, बाहर सब हंसते रहे

सांप उसके गर्दन से लपटा था और वह वीडियो बना रहा था. इसी दौरान सांप ने उसे काट लिया. जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. एसएचओ ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच जारी है.

यह भी पढ़ें: UP: कौशांबी में 42 दिन में 10 बार छात्रा को डसने वाला काला सांप पकड़ा गया, 5 घंटे चला रेस्क्यू

स्थानीय लोगों के अनुसार मोहित के गले में सांप को दिखाते हुए घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. फिलहाल सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया है. 

