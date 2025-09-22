कानपुर: बहू को कमरा बंद करके सांप से डसवाते रहे, अंदर से वो चीखती रही, बाहर सब हंसते रहे

कानपुर के कर्नलगंज इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां आरोप है कि दहेज न मिलने पर ससुराल पक्ष ने विवाहिता को कमरे में बंद कर उस पर सांप छोड़ दिया. सांप के काटने के बाद महिला की हालत बिगड़ गई, लेकिन परिवार के लोग उसे बचाने के बजाय तमाशा देखते रहे. गनीमत रही कि उसकी बहन मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले गई.

शादी के बाद से लगातार दहेज के लिए बना रहे थे दबाव

पीड़िता की बहन रिजवाना के मुताबिक रेशमा का निकाह 19 मार्च 2021 को कर्नलगंज निवासी शहनवाज से हुआ था. शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने दहेज को लेकर ताने मारना और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था. कुछ समय पहले मायके वालों ने डेढ़ लाख रुपये दिए थे, लेकिन 5 लाख रुपये अतिरिक्त की मांग पूरी न होने पर विवाद और बढ़ गया.

साजिश के तहत कमरे में छोड़ा गया सांप

रिजवाना का कहना है कि 18 सितंबर को रेशमा को एक पुराने कमरे में बंद कर नाली से सांप छोड़ दिया गया. देर रात सांप ने रेशमा के पैर में काट लिया. वह दर्द से चीखती रही, लेकिन घरवालों ने दरवाजा नहीं खोला और बाहर खड़े होकर हंसी उड़ाते रहे. किसी तरह रेशमा ने मोबाइल से बहन को फोन किया. बहन के पहुंचने पर उसे गंभीर हालत में हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया.

FIR दर्ज, जांच जारी

रिजवाना की शिकायत पर पुलिस ने पति शहनवाज, उसके माता-पिता, जेठ और ननद समेत सात लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. थाना प्रभारी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

