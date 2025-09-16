scorecardresearch
 

UP: कौशांबी में 42 दिन में 10 बार छात्रा को डसने वाला काला सांप पकड़ा गया, 5 घंटे चला रेस्क्यू

कौशांबी के भैंसहापर गांव में 42 दिन में 10 बार छात्रा रिया मौर्य को डसने वाला काला सांप आखिरकार पकड़ लिया गया। पांच घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सांप को पकड़ा गया. एसडीएम सिराथू ने इसे ब्लैक कोबरा जैसा बताया. परिवार अब ननिहाल से घर लौटने की तैयारी कर रहा है.

5 घंटे के बाद पकड़ा गया सांप (Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
कौशांबी जिले के सिराथू तहसील के भैंसहापर गांव में 42 दिनों से दहशत फैला रहे सांप को मंगलवार को पकड़ लिया गया. बताया जा रहा है कि यह सांप 15 वर्षीय रिया मौर्य को बार-बार डस रहा था. रिया मौर्य 9वीं कक्षा की छात्रा है. उसे पहली बार 22 जुलाई को खेत जाते समय सांप ने उसे डसा था. इसके बाद 13 अगस्त और फिर 27 से 30 अगस्त के बीच चार बार सांप ने हमला किया.

3 सितंबर को भी रिया को सांप ने डसा था. कभी नहाते समय तो कभी घरेलू काम करते समय यह सांप सामने आ जाता था. लगातार हमले से परेशान रिया के परिजन झाड़-फूंक का सहारा लेते रहे और आखिरकार घर छोड़कर ननिहाल में रहने लगे. 

5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया सांप

मंगलवार को रिया के पिता राजेंद्र कुमार मौर्य किसी काम से घर लौटे तो उन्होंने घर के भीतर करीब 5 फिट लंबा काला सांप देखा. चीख सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. तुरंत स्थानीय सपेरों को सूचना दी गई.

गांव में 42 दिनों से फैली थी दहशत

करीब पांच घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सांप को पकड़ लिया गया. सूचना मिलने पर सिराथू एसडीएम अरुण कुमार मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि सपेरों ने जो सांप पकड़ा है वह ब्लैक कोबरा जैसा लग रहा है और माना जा रहा है कि यही रिया को बार-बार डस रहा था. मामले की जानकारी वन विभाग को दे दी गई है. इस घटना के बाद गांव में राहत का माहौल है. रिया और उसके परिजन भी अब घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं.

