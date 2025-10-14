11 साल की मासूम को घर बुलाकर रेप की कोशिश, चीखी चिल्लाई तो जुट गए मोहल्ले वाले, फिर...

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश के आरोपी को भीड़ ने पकड़कर इतना पीटा की आरोपी खुद ही मौत की भीख मांगने लगा.

दरसअल, नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित सुभाष नगर मोहल्ले में सोमवार शाम उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब भीड़ ने एक 45 वर्षीय व्यक्ति को 11 वर्षीय बच्ची के साथ जबरदस्ती करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद भीड़ ने आरोपी की जमकर पिटाई की. इस घटना के दौरान किसी व्यक्ति ने ये पूरा वाक्या अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

बताया जा रहा है कि आरोपी व्यक्ति रितेश उर्फ अब्दुल्ला ने 10 साल पूर्व अपना हिन्दू धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म अपना लिया था जिसके बाद से वह सुभाष नगर में रह रहा था. कल शाम आरोपी ने मोहल्ले की 11 वर्षीय बच्ची को लालच देकर अपने घर बुलाया था. यहां आरोपी ने बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की लेकिन बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई. उन्होंने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया. बस फिर क्या था भीड़ ने पहले तो आरोपी की जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस को सौंप दिया.

पुलिस ने भी आरोपी के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है. सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि ये बीते रात्रि की घटना है. सुभाष नगर मोहल्ले के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति द्वारा नाबालिक लड़की को घर बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की घटना कारित की गई है और वहां मौजूद मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़ रखा है. इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई और उस छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया.पीड़ित पक्ष को पूरी बात जानने के बाद उसे तहरीर प्राप्त करने के बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है.आरोपी को गिरफ्तार करके उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है.



