scorecardresearch
 

Feedback

11 साल की मासूम को घर बुलाकर रेप की कोशिश, चीखी चिल्लाई तो जुट गए मोहल्ले वाले, फिर...

मुजफ्फरनगर जनपद में एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश के आरोपी को भीड़ ने पकड़कर इतना पीटा. इस दौरान आरोपी लोगों से मौत की भीख मांगने लगा.

Advertisement
X
11 साल की मासूम को घर बुलाकर रेप की कोशिश (Photo: itg)
11 साल की मासूम को घर बुलाकर रेप की कोशिश (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश के आरोपी को भीड़ ने पकड़कर इतना पीटा की आरोपी खुद ही मौत की भीख मांगने लगा.

दरसअल, नई मंडी कोतवाली क्षेत्र स्थित सुभाष नगर मोहल्ले में सोमवार शाम उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब भीड़ ने एक 45 वर्षीय व्यक्ति को 11 वर्षीय बच्ची के साथ जबरदस्ती करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद भीड़ ने आरोपी की जमकर पिटाई की. इस घटना के दौरान किसी व्यक्ति ने ये पूरा वाक्या अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

बताया जा रहा है कि आरोपी व्यक्ति रितेश उर्फ अब्दुल्ला ने 10 साल पूर्व अपना हिन्दू धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म अपना लिया था जिसके बाद से वह सुभाष नगर में रह रहा था. कल शाम आरोपी ने मोहल्ले की 11 वर्षीय बच्ची को लालच देकर अपने घर बुलाया था. यहां आरोपी ने बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की लेकिन बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई. उन्होंने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया. बस फिर क्या था भीड़ ने पहले तो आरोपी की जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस को सौंप दिया.

सम्बंधित ख़बरें

crime scene
घर में अकेली रह रही 67 साल की रिटायर्ड फिजियोथेरेपिस्ट का मर्डर 
यूनिवर्सिटी कैम्पस में छात्रा से गैंगरेप की कोशिश. (Photo: Representational )
बैड टच, कपड़े तक फाड़े... दिल्ली में यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर छात्रा से गैंगरेप की कोशिश 
Muzaffarnagar police arrested Qurban alias Altamas (Photo- ITG)
सऊदी में बैठकर CM योगी के खिलाफ किया था विवादित पोस्ट, यूपी लौटते ही एक्शन 
Criminals caught after encounter in Muzaffarnagar (Photo- ITG)
यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर: दो इनामिया बदमाश ढेर, लखनऊ से मेरठ तक मुठभेड़  
Accidental explosion in Muzaffarnagar house due to fire on fireworks
पटाखों की आग से घर में धमाका, महिला झुलसी 
Advertisement

पुलिस ने भी आरोपी के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है. सीओ नई मंडी राजू कुमार साव ने बताया कि  ये बीते रात्रि की घटना है. सुभाष नगर मोहल्ले के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति द्वारा नाबालिक लड़की को घर बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की घटना कारित की गई है और वहां मौजूद मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़ रखा है. इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई और उस छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया.पीड़ित पक्ष को पूरी बात जानने के बाद उसे तहरीर प्राप्त करने के बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है.आरोपी को गिरफ्तार करके उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement