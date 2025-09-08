scorecardresearch
 

Feedback

मुजफ्फरनगर: संविदा कर्मी की करंट लगने से मौत, ग्रामीणों का हंगामा, जेई पर दर्ज होगा हत्या का केस

मुजफ्फरनगर के दूधली गांव में शटडाउन लेकर लाइन पर काम कर रहे संविदा कर्मी जितेंद्र की करंट लगने से मौत हो गई. ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारियों पर आरोप लगाकर हंगामा किया. प्रशासन ने 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, पेंशन, नौकरी और आरोपी कर्मचारियों पर कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया.

Advertisement
X
करंट लगने से संविदा कर्मी की मौत (Photo: Screengrab)
करंट लगने से संविदा कर्मी की मौत (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया. चरथावल थाना क्षेत्र के दूधली गांव में शटडाउन लेकर लाइन पर काम कर रहे संविदा कर्मी जितेंद्र की करंट लगने से मौत हो गई. हादसा तब हुआ जब किसी ने बिजली घर से सप्लाई शुरू कर दी.

घटना के बाद ग्रामीण और परिजन आक्रोशित हो गए. उन्होंने बिजली घर पर हंगामा किया और जिम्मेदार कर्मचारियों की गिरफ्तारी तथा मुआवजे की मांग की. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मृतक जितेंद्र का स्थानीय जेई से पहले भी विवाद हो चुका था और जानबूझकर लापरवाही की गई.

संविदा कर्मी जितेंद्र की करंट लगने से मौत

सम्बंधित ख़बरें

बेगूसराय में छात्र की करंट लगने से मौत 
Hazipur
9 कांवड़ियों की करंट लगने से मौत! 
सांकेतिक तस्वीर
पत्नी को बचाने में पति की करंट लगने से मौत, दुकान पर लगे लोहे में था करंट 
The man was taken to a hospital in Kamareddy, where doctors declared him dead.
कैटरिंग सर्विस में काम करने वाले 17 वर्षीय किशोर की करंट लगने से मौत 
यह एआई जेनरेटेड तस्वीर है
UP: चार्जिंग में लगे मोबाइल को निकालने गई महिला, करंट लगने से मौत 

सूचना पर आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों और परिजनों से बातचीत के बाद प्रशासन ने कई फैसले लिए. सहमति बनी कि मृतक के परिवार को बिजली विभाग से 15 लाख और मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. साथ ही पत्नी को पेंशन, पीएफ की राशि और परिवार के किसी एक सदस्य को संविदा नौकरी दी जाएगी.

मामले में जेई और एक अन्य कर्मचारी को निलंबित कर उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है. प्रशासन ने यह भी तय किया कि मृतक के नाबालिग बेटे को 18 साल का होने तक हर महीने 4000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी.

Advertisement

जेई और अन्य कर्मचारी पर दर्ज होगा हत्या का केस

सीओ रविशंकर मिश्रा ने बताया कि मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement