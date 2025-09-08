मुजफ्फरनगर: संविदा कर्मी की करंट लगने से मौत, ग्रामीणों का हंगामा, जेई पर दर्ज होगा हत्या का केस

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया. चरथावल थाना क्षेत्र के दूधली गांव में शटडाउन लेकर लाइन पर काम कर रहे संविदा कर्मी जितेंद्र की करंट लगने से मौत हो गई. हादसा तब हुआ जब किसी ने बिजली घर से सप्लाई शुरू कर दी.

घटना के बाद ग्रामीण और परिजन आक्रोशित हो गए. उन्होंने बिजली घर पर हंगामा किया और जिम्मेदार कर्मचारियों की गिरफ्तारी तथा मुआवजे की मांग की. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मृतक जितेंद्र का स्थानीय जेई से पहले भी विवाद हो चुका था और जानबूझकर लापरवाही की गई.

संविदा कर्मी जितेंद्र की करंट लगने से मौत

सूचना पर आलाधिकारी मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों और परिजनों से बातचीत के बाद प्रशासन ने कई फैसले लिए. सहमति बनी कि मृतक के परिवार को बिजली विभाग से 15 लाख और मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. साथ ही पत्नी को पेंशन, पीएफ की राशि और परिवार के किसी एक सदस्य को संविदा नौकरी दी जाएगी.

मामले में जेई और एक अन्य कर्मचारी को निलंबित कर उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है. प्रशासन ने यह भी तय किया कि मृतक के नाबालिग बेटे को 18 साल का होने तक हर महीने 4000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी.

जेई और अन्य कर्मचारी पर दर्ज होगा हत्या का केस

सीओ रविशंकर मिश्रा ने बताया कि मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य है.

