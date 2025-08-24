मोनू खटीक हत्याकांड: शोकसभा में उमड़ा जनसैलाब, मंत्री दिनेश खटीक बोले– न्याय नहीं मिला तो घर में घुसकर देंगे जवाब

मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में चोर समझकर पीटे गए मोनू खटीक की मौत के बाद रविवार को शोकसभा का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में खटीक समाज के हजारों लोग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और यूपी के विभिन्न जिलों से पहुंचे. कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश खटीक और कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित कई भाजपा नेता भी शामिल हुए.

मंच से संबोधित करते हुए मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि हमारा बच्चा हमसे छीन लिया गया है, इसलिए समाज के आक्रोश को रोकना मुश्किल है. यदि आरोपियों को सजा नहीं मिली तो खटीक समाज घर में घुसकर भी जवाब देगा. हम किसी भी कीमत पर आरोपियों को छोड़ने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा कि खटीक समाज ने सदियों से अपने धर्म और अस्तित्व की रक्षा की है. मुगल काल में जब कई लोग धर्म परिवर्तन कर चुके थे, तब भी खटीक समाज सनातन धर्म पर अडिग रहा. आज भी हम मोनू खटीक को न्याय दिलाने के लिए एकजुट हैं.

मंत्री ने यह भी कहा कि समाज शांत है क्योंकि उसे विश्वास है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार न्याय दिलाएगी. उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी. पांच आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, बाकी बचे हुए लोगों पर भी सौ फीसदी कार्रवाई होगी. मुख्यमंत्री जी इस मामले पर खुद नजर रखे हुए हैं.

क्या था मामला?

दरअसल, 17-18 अगस्त की रात बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले मोनू खटीक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. उसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग मोनू की पिटाई करते नजर आए. परिजनों का आरोप था कि कस्बे के कर्बला रोड पर विशेष समुदाय के लोगों ने मोनू को चोर समझकर बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई.

खटीक समाज की बड़ी मौजूदगी

इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है. रविवार को आयोजित शोकसभा में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और यूपी के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में खटीक समाज के लोग शामिल हुए. सभा में वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि आरोपियों को कठोर सजा दिलाई जाए.

मंच से बोलते हुए मंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि समाज शांत है क्योंकि उसे विश्वास है कि योगी सरकार न्याय देगी. लेकिन अगर न्याय नहीं मिला तो समाज के पास सभी विकल्प और हथियार बाकी हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का दर्द है और खटीक समाज अपने बेटे मोनू के लिए इंसाफ लेकर रहेगा. इस दौरान भाजपा नेताओं ने मृतक के परिवार को ढांढस बंधाया और निष्पक्ष जांच व सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

