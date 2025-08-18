UP: चोर समझकर युवक की पिटाई, संदिग्ध हालात में मौत… वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कसी शिकंजा

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. कस्बा बुढ़ाना निवासी मोनू खटीक नामक युवक की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

जानकारी के मुताबिक, करबला रोड पर रविवार सुबह मोनू को चोर समझकर दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने जमकर पीटा था. उसके शरीर पर चोटों के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं. यही नहीं, मारपीट की घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसी आधार पर अब पुलिस आगे की जांच में जुट गई है. हालांकि, युवक की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.

मृतक युवक के भाई कल्लू ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मोनू को करबला रोड पर टिल्लू के घर के पास बुरी तरह पीटा गया था. वह मेहनत-मजदूरी करने वाला सीधा-सादा इंसान था. पिटाई के कारण उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया और अब उसकी मौत हो चुकी है. कल्लू का कहना है कि वह दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे.

वहीं, मामले पर एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने जानकारी दी कि आज सुबह थाना बुढ़ाना क्षेत्र से युवक की मौत की सूचना मिली थी. मौके पर सीओ बुढ़ाना और एसएचओ टीम के साथ पहुंचे. मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए, जिसके बाद शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. एसपी ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और तहरीर मिलने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

एसपी ने स्पष्ट कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. यदि किसी पर चोरी का शक था तो पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए थी, न कि भीड़ द्वारा हिंसा की जाती. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वायरल वीडियो की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

