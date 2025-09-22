scorecardresearch
 

पड़ोसी के संदूक में पड़ी मिली लापता शख्स की लाश, अफरा-तफरी के बीच चुपके से भागा परिवार

एटा जिले में लापता 50 साल के एक लापता शख्स का क्षत-विक्षत शव पड़ोसी के घर के संदूक में मिला. मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने पर पुलिस को सुराग मिला. तलाशी में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इंद्रपाल का परिवार फरार हो गया. फोरेंसिक टीम जांच कर रही है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हत्या के मकसद का पता लगाने में जुटी है.

पड़ोसी के संदूक में ठुंसी मिली लापता शख्स की लाश (Photo: AI Image)
उत्तर प्रदेश के एटा जिले में रविवार शाम से लापता एक 50 साल के व्यक्ति का शव जिस हाल में मिला उससे सनसनी फैल गई. दरअसल, उसका क्षत- विक्षत शव कहीं और नहीं बल्कि उसके ही पड़ोसी के घर में एक संदूक में मिला. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी.

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को यह सफलता तब मिली जब उन्होंने पीड़ित के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक की, जिससे उन्हें मलावन इलाके में उसके पड़ोसी के घर का पता चला. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्याम नारायण सिंह मौके पर पहुंचे, निरीक्षण किया और मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

सकीट की क्षेत्राधिकारी कीर्तिका सिंह ने बताया कि मृतक जुझार सिंह के लापता होने की सूचना उसके परिवार ने रविवार को दी थी. इसके बाद उसकी तलाश में जुटी पुलिस ने उसके मोबाइल फोन को सर्विलांस पर लगा दिया. तब उसकी लोकेशन पड़ोसी इंद्रपाल सिंह के घर की ओर इशारा कर रही थी.

उन्होंने बताया कि जब पुलिस ने परिसर की तलाशी ली, तो उन्हें जुझार सिंह का क्षत-विक्षत शव एक बड़े संदूक में ठूंसा हुआ मिला. इस वीभत्स घटना से इलाके में दहशत फैल गई और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. पुलिस ने बताया कि अफरा-तफरी का फायदा उठाकर इंद्रपाल सिंह का परिवार भागने में कामयाब रहा.

एक फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस सभी संबंधित लोगों की पहचान के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने कहा कि हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मामले में अभी तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है.

