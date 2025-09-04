UP: मिर्जापुर में हाईवे पर शराब और मुर्गा पार्टी का वीडियो वायरल, पुलिस ने तीन गिरफ्तार किए

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से चौकाने वाली घटना सामने आई है. यहां वाराणसी-रीवा नेशनल हाइवे 135 पर चार लोगों ने रात के समय शराब और मुर्गा पार्टी की और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

यह मामला लालगंज थाना क्षेत्र के बस्तरा इलाके का है. पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो 3 सितंबर 2025 की रात करीब एक बजे का है. इसमें चार लोग हाइवे पर बैठकर शराब पीते, मुर्गा बनाते और भोजपुरी गाने पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया.

वाराणसी-रीवा नेशनल हाइवे 135 पर शराब, मुर्गा पार्टी

पुलिस जांच में सामने आया कि यह सभी टाटा मोटर्स कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी हैं. इनमें एक सुपरवाइजर, दो कर्मचारी और एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं. इन सभी को हाइवे पर खराब ट्रक को ठीक करने के लिए भेजा गया था. लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद इन्होंने पार्टी शुरू कर दी और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया.

वीडियो वायरल होने के बाद तीन लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत छापेमारी कर तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. चौथे की तलाश जारी है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की लापरवाही और सार्वजनिक जगह पर शराब पार्टी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

