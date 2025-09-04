scorecardresearch
 

Feedback

UP: मिर्जापुर में हाईवे पर शराब और मुर्गा पार्टी का वीडियो वायरल, पुलिस ने तीन गिरफ्तार किए

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में नेशनल हाइवे पर आधी रात शराब और मुर्गा पार्टी का वीडियो वायरल हुआ. वीडियो पोस्ट करने के बाद पुलिस हरकत में आई और तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया. सभी आरोपी टाटा मोटर्स कंपनी में काम करते हैं और पार्टी करते समय सोशल मीडिया पर रील बना रहे थे.

Advertisement
X
हाईवे पर शराब और मुर्गा पार्टी (Photo: Screengrab)
हाईवे पर शराब और मुर्गा पार्टी (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से चौकाने वाली घटना सामने आई है. यहां वाराणसी-रीवा नेशनल हाइवे 135 पर चार लोगों ने रात के समय शराब और मुर्गा पार्टी की और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

यह मामला लालगंज थाना क्षेत्र के बस्तरा इलाके का है. पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो 3 सितंबर 2025 की रात करीब एक बजे का है. इसमें चार लोग हाइवे पर बैठकर शराब पीते, मुर्गा बनाते और भोजपुरी गाने पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया.

वाराणसी-रीवा नेशनल हाइवे 135 पर शराब, मुर्गा पार्टी

सम्बंधित ख़बरें

crime scene
अलवर: शराब पार्टी में हुआ विवाद, पत्थर से पीट-पीट कर दोस्त ने ही कर दी युवक की हत्या 
एक घंटे के भीतर दो हत्या. (Photo: Representational )
दोस्ती में धोखा... शराब पार्टी के बहाने बुलाया और पीट-पीटकर मार डाला, आरोपी गिरफ्तार 
शराब पीने के बाद दोस्तों ने की थी हत्या
शराब पार्टी में विवाद पर दोस्तों ने की हत्या, फिर जंगल में जला दिया शव... उमाशंकर हत्याकांड में 5 गिरफ्तार  
मृतक की फाइल फोटो.
अलवर में शराब पार्टी के बाद युवक की हत्या, दोस्तों पर पीट-पीटकर मारने का आरोप 
symbolic image of knife
नोएडा: शराब पार्टी में हुई बहस, दोस्त ने ही चाकू मारकर ले ली युवक की जान 

पुलिस जांच में सामने आया कि यह सभी टाटा मोटर्स कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी हैं. इनमें एक सुपरवाइजर, दो कर्मचारी और एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं. इन सभी को हाइवे पर खराब ट्रक को ठीक करने के लिए भेजा गया था. लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद इन्होंने पार्टी शुरू कर दी और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया.

वीडियो वायरल होने के बाद तीन लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Advertisement

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत छापेमारी कर तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. चौथे की तलाश जारी है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की लापरवाही और सार्वजनिक जगह पर शराब पार्टी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement