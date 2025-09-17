UP: मिर्जापुर में फर्जी IG बनकर इंस्पेक्टर और दारोगा को धमकाने वाला जालसाज गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस ने एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी IG बनकर इंस्पेक्टर और दारोगा को फोन कर मुकदमे की विवेचना बदलवाने का दबाव बनाता था. आरोपी की पहचान भटनी, जनपद देवरिया निवासी आयुष उर्फ अमरेन्द्रनाथ तिवारी के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, कटका निवासी ज्ञान प्रकाश का संपर्क इंस्टाग्राम के माध्यम से आयुष से हुआ था. आयुष ने कछवा थाने में दर्ज एक मुकदमे की विवेचना बदलवाने के नाम पर उससे 60 हजार रुपये लिए. इसके बाद उसने कछवा थाने के इंस्पेक्टर और विवेचना कर रहे दारोगा को फर्जी IG बनकर फोन किया और धमकाने लगा.

IG बनकर इंस्पेक्टर पर बनाता था दबाव

इंस्पेक्टर ने जब उसे सरकारी CUG नंबर से फोन करने को कहा, तो वह फोन काट कर गायब हो गया. इससे पुलिस को शक हुआ और विवेचना पूरी की गई. जब विवेचना में बदलाव नहीं हुआ तो पीड़ित ज्ञान प्रकाश ने अपने पैसे वापस मांगे. इस पर आरोपी ने उसे गाली और धमकी दी, जिसके बाद कछवा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई.

शिकायत के बाद पुलिस ने आयुष को कछवा कस्बे से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह पुलिस अधिकारियों और राजनीतिक व्यक्तियों के नाम पर फोन कर सरकारी कर्मचारियों पर दबाव डालता था और लोगों से पैसे की ठगी करता था.

पुलिस ने शातिर जालसाज को किया अरेस्ट

क्षेत्राधिकारी सदर अमरबहादुर ने बताया कि आरोपी के पास से दो मोबाइल बरामद हुए हैं और बैंक खाते में मौजूद 54 हजार रुपये फ्रीज कर दिए गए हैं. पुलिस अब आरोपी के अन्य आपराधिक मामलों की जांच कर रही है.



