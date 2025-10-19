'मेरी मां ने जहर खाया है, मुझे एम्बुलेंस चाहिए...', 6 साल की बच्ची ने ऐसे बचाई अपनी मां की जान

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में 6 वर्षीय एक बच्ची की समझदारी ने उसकी मां की जिंदगी बचा ली. मड़िहान थाना क्षेत्र के तेन्दुइया गोपालपुर निवासी महिला ने घरेलू विवाद के बाद जहर खा लिया. मां की बिगड़ती हालत देख बच्ची शिवानी ने घबराने के बजाय साहस दिखाया और तुरंत वीमेन पावर लाइन 1090 पर फोन किया. मासूम ने फोन पर कहा- 'मेरी मां ने जहर खाया है, मुझे एम्बुलेंस चाहिए, जल्दी भेजिए'.

सूचना मिलते ही मड़िहान थाने की पुलिस और पीआरवी-112 की टीम हरकत में आई और तुरंत मौके पर पहुंची. महिला को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़िहान लाया गया, जहां समय रहते इलाज मिलने से उसकी जान बच गई. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, शिवानी ने जिस तरह से सूझबूझ दिखाई, वह ‘मिशन शक्ति’ अभियान की सफलता का बड़ा उदाहरण है.

यह भी पढ़ें: अनोखी परंपरा: मिर्जापुर के गांवों में दीपावली पर नहीं जलते दीये, पृथ्वीराज चौहान की याद में मनाते हैं शोक

मिशन शक्ति के तहत स्कूलों में बच्चों को हेल्पलाइन नंबरों- 1090, 112 और 181 की जानकारी दी जाती है. इसी अभियान के दौरान शिवानी ने यह नंबर सीखा था और सही वक्त पर उसका उपयोग किया. यह घटना न सिर्फ मिशन शक्ति की जागरूकता को दर्शाती है, बल्कि इसने साबित कर दिया कि छोटी उम्र में भी बड़ा साहस दिखाया जा सकता है.

Advertisement

​

अपर पुलिस अधीक्षक (नक्सल) मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि मड़िहान क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची शिवानी ने 1090 पर फोन कर मदद मांगी. पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया. महिला अब सुरक्षित है.

---- समाप्त ----