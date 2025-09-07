मेरठ: गणेश विसर्जन शोभयात्रा में जा रहा था युवक, तभी बाइक से आए हमलावरों ने घोंप दिया चाकू, मौत

मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन को जा रही शोभायात्रा में शनिवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब बाइक सवार हमलावरों ने भीड़ में शामिल एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.
दरअसल, मामला मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के सरधना का है. जहां शनिवार को गणेश विसर्जन की शोभायात्रा निकाली जा रही थी. इसी दौरान 21 वर्षीय बॉबी नाम के युवक पर कुछ बाइक पर सवार हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. जिससे बॉबी घायल हो गया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
हमले के बाद बाइक से भाग गए हमलावर
बताया जा रहा है कि बॉबी का शेखर नामक एक युवक से विवाद चल रहा था. दोनों एक ही जाति के थे. दोनों की जिम जाते समय किसी बात को लेकर विवाद था. परिजनों का आरोप है कि शेखर ने ही बॉबी को शोभ यात्रा के दौरान चाकू मार दिया. इसके बाद मौके का फायदा उठाकर बाइक से भाग गया.
इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया. मामले में मेरठ के एसपी देहात राकेश कुमार ने बताया कि थाना सरधना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे में रात में कुछ युवकों के बीच हुए आपसी झगड़े में एक युवक की चाकू लगने से मृत्यु हो गई. इस प्रकरण में दोनों ही पक्ष एक दूसरे के परिचित और सहजातीय हैं.
पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार
इस घटना से संबंधित उपलब्ध वीडियो के आधार पर परिजनों द्वारा दो लोगों को नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है. जिस पर थाना सरधना में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है.
पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए एक नामजद और एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि दो अन्य संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.