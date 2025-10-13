scorecardresearch
 

मेरठ: 25 हजार के इनामी और बच्चियों से दुष्कर्म का आरोपी ढेर, पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया

मेरठ पुलिस की रविवार को 25 हजार के इनामी बदमाश और रेप के आरोपी के साथ मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को मार गिराया. आरोपी पर अलग-अलग थानों में 7 मुकदमे दर्ज थे.

एनकाउंटर में ढेर शहजाद ऊर्फ निक्की. (Photo: Screengrab)
मेरठ-पुलिस ने मुठभेड़ में रविवार को रेप के आरोपी को मार गिराया है. आरोपी की पहचान शहजाद ऊर्फ निक्की के रूप में हुई है. उस पर 25 हजार का इनाम भी घोषित था. वह दो बच्चियों से दुष्कर्म का आरोपी था. 

बताया जाता है कि आरोपी पिछले 5 साल से जेल में बंद था और कुछ ही दिन पहले बाहर आया था. आरोपी पर 7 मुकदमे दर्ज थे. थाना सरूरपुर क्षेत्र में आरोपी दो बच्चियों से दुष्कर्म मामले में वांछित था.

आरोपी ने पुलिस टीम पर की थी फायरिंग

रविवार को थाना सरूरपुर क्षेत्र पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी बाइक से जा रहा है. जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी. इस दौरान जब वह आते दिखा तो पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी. 

यह भी पढ़ें: बस्ती: नाबालिग लड़कियों को किडनैप कर कराता था देह व्यापार, कमाई का मोटा हिस्सा अपने पास रखता,  पुलिस मुठभेड़ में घायल

जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और आरोपी ढेर हो गया. फिलहाल उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया कि 2 बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपी 25 हजार के इनामी बदमाश शहजाद ऊर्फ निक्की कि पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद पुलिस ने उसे मार गिराया.

