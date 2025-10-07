scorecardresearch
 

कुख्यात बदमाश भीम महाबहादुर जोरा ढेर, मुठभेड़ में दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस ने मार गिराया

दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश भीम महाबहादुर जोरा को मार गिराया है. जोरा पर दिल्ली, बेंगलुरु समेत कई शहरों में मामले दर्ज थे. साथ ही जोरा जंगपुरा में डॉक्टर की हत्या मामले में भी वांछित था.

मुठभेड़ में मारा गया बदमाश भीम महाबहादुर जोरा. (File Photo: Arvind Ojha/ITG)
दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस के संयुक्त अभियान में दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के आस्था कुंज पार्क के पास एक मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में हत्या और सशस्त्र डकैती के कई मामलों में वांछित एक अपराधी को मार गिराया गया. मारा गया बदमाश नेपाल के लालपुर का मूल निवासी है. जिसका नाम भीम महाबहादुर जोरा (39) है. 

जोरा ने 2024 में की थी डॉक्टर की हत्या

भीम महाबहादुर जोरा ने मई 2024 में जंगपुरा में एक निजी क्लिनिक चलाने वाले डॉ. योगेश चंद्र पॉल की हत्या कर दी थी. इस मामले में भी भीम महाबहादुर जोरा वांछित था. जोरा की गिरफ्तारी में मददगार सूचना देने वाले को एक लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई थी.

यह भी पढ़ें: दिल्ली पुलिस और रोहित गोदारा गैंग के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

इसी बीच एक गुप्त सूचना के आधार पर गुरुग्राम अपराध शाखा और दक्षिण-पूर्वी जिले के विशेष पुलिस बल की एक संयुक्त टीम ने मंगलवार रात करीब 12.20 बजे आस्था कुंज पार्क के पास जोरा को रोक लिया. पुलिस ने बताया कि जोरा ने पुलिस टीम पर छह राउंड गोलियां चलाईं. जिसके जवाब में पुलिस ने भी पांच राउंड गोलियां चलाईं और वह घायल हो गया.

जोरा पर दिल्ली से बेंगलुरु तक दर्ज थे मामले

घायल अवस्था में जोरा को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मौके से एक ऑटोमैटिक पिस्टल, खाली कारतूस, एक ज़िंदा कारतूस और घर में सेंध लगाने वाले औज़ारों से भरा एक बैग ज़ब्त किया है.

पुलिस के मुताबिक जोरा दिल्ली, गुरुग्राम, गुजरात और बेंगलुरु में हत्या, डकैती और चोरी के कम से कम छह मामलों में शामिल था. जोरा ने जंगपुरा इलाके में 60 साल के बुजुर्ग डॉक्टर पॉल की हत्या लूटपाट के इरादे से की थी. डॉक्टर पॉल फ्री में लोगों का इलाज करते थे. 

