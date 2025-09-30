बस्ती: नाबालिग लड़कियों को किडनैप कर कराता था देह व्यापार, कमाई का मोटा हिस्सा अपने पास रखता,  पुलिस मुठभेड़ में घायल

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. सदर कोतवाली पुलिस और कुख्यात सेक्स रैकेट सरगना भानु प्रताप के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भानु प्रताप के पैर में गोली लगी. घायल अवस्था में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस के मुताबिक भानु प्रताप लंबे समय से नाबालिग लड़कियों को अगवा कर ब्लैकमेल करता था और उनसे देह व्यापार कराकर मोटी कमाई करता था.

जानकारी के अनुसार सदर कोतवाली के चांदमारी इलाके में एक मकान में कई दिनों से सेक्स रैकेट का गोरखधंधा चल रहा था. इसका मास्टरमाइंड भानु प्रताप था, जिस पर नाबालिग लड़कियों के अपहरण और जिस्मफरोशी के गंभीर आरोप हैं. पुलिस के अनुसार भानु प्रताप लड़कियों को पहले बहला-फुसलाकर या अगवा करता था, फिर उन्हें ब्लैकमेल कर देह व्यापार में धकेल देता था. इतना ही नहीं, वह ग्राहकों की डिमांड के अनुसार लड़कियों की सप्लाई कर भारी रकम वसूलता था.

पुलिस ने बताया कि भानु प्रताप के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज थे. उसके ऊपर दो नाबालिग लड़कियों के अपहरण का मुकदमा भी चल रहा है. इस मामले में पुलिस ने लड़कियों की तत्काल बरामदगी सुनिश्चित की थी. भानु की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार प्रयासरत थीं. उस पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था.

मुखबिर से मिली थी सूचना

शनिवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि भानु प्रताप चांदमारी क्षेत्र में छिपा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की. खुद को घिरा देख भानु प्रताप ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. हालांकि पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी. इसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा और जिला अस्पताल में भर्ती कराया.

बस्ती जिले में सेक्स रैकेट का बड़ा नाम था

एसपी अभिनंदन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि भानु प्रताप बस्ती जिले में सेक्स रैकेट का बड़ा नाम था. वह नाबालिग लड़कियों की तस्करी करता था और उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेलकर पैसे कमाता था. उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज किया गया है और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

इस मुठभेड़ और गिरफ्तारी से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है. लोगों का कहना है कि भानु प्रताप जैसे अपराधी समाज के लिए खतरा थे, जिन पर कड़ी कार्रवाई बेहद जरूरी थी. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और भानु प्रताप से जुड़े नेटवर्क को खंगालने में जुटी है.

