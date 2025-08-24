मेरठ: 'Spider-Man' की पोशाक पहनकर घंटाघर पर चढ़ा, फिर करने लगा स्टंट, पुलिस ने किया गिरफ्तार- Video

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्पाइडरमैन की पोशाक पहनकर एक युवक ऐतिहासिक घंटाघर पर चढ़ गया. फिर वहां से खतरनाक स्टंट करने लगा और वीडियो भी बनाने लगा. जिसका वीडियो स्थानीय लोगों ने भी बना लिया और वायरल कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी.

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान मेरठ के अबरार नगर निवासी फ़राज़ के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि वह 'स्पाइडर फ़राज़' नाम से सोशल मीडिया पर सक्रिय है और कई ऊंची इमारतों पर स्टंट करते हुए वीडियो बना चुका है.

युवक के खिलाफ पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज की FIR

क्षेत्राधिकारी (नगर) अंतरिक्ष जैन के अनुसार लिसाड़ी रोड थाने में उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के स्टंट न केवल खतरनाक होते हैं, बल्कि ऐतिहासिक धरोहर का अपमान भी करते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

आपको बता दें कि युवक जब ऐतिहासिक घंटाघर पर चढ़कर स्टंट कर रहा था और वीडियो बना रहा था. तब लोग भी अचंभित हो गए थे. जिसके बाद उन्होंने वीडियो बना लिया और पुलिस को भी सूचित कर दिया था.

