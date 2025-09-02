scorecardresearch
 

हापुड़: 'पत्नी को फोन पर बात करने से रोका तो मुझे पीटा, प्रेमी के साथ मिलकर कर रही हत्या की प्लानिंग', शख्स ने पुलिस से मांगी सुरक्षा

हापुड़ जिले में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है. पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर जान का खतरा बताया. एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि आरोप सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी.

पत्नी को फोन पर बात करने से रोका तो धमकी मिली- (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर जान से मारने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित ने पुलिस से लिखित शिकायत कर अपनी जान की सुरक्षा की मांग की है. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पत्नी का दूसरे से हो गया संबंध
शास्त्री नगर निवासी 40 वर्षीय अशोक कुमार ने बताया कि उनकी शादी 18 साल पहले बुलंदशहर जिले के पुराना छत्ता निवासी रेखा से हुई थी. शादी के शुरुआती कुछ साल ठीक-ठाक गुजरे, लेकिन बाद में उनकी पत्नी का संबंध सिम्भावली निवासी नरेंद्र नाम के व्यक्ति से हो गया.

फोन पर बात करने से रोका तो गाली-गलौज
अशोक कुमार का आरोप है कि जब भी उन्होंने पत्नी से फोन पर हो रही लंबी बातचीत का विरोध किया, तो पत्नी ने न सिर्फ उनके साथ गाली-गलौज की, बल्कि कई बार शारीरिक हमला भी किया. पीड़ित का कहना है कि पत्नी और उसके प्रेमी ने कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी दी है. अशोक का दावा है कि दोनों लगातार उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं, जिससे वह हर समय भय में जी रहे हैं.

पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उसकी जिंदगी हमेशा खतरे में है और यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से तत्काल मदद की गुहार लगाई है.

इस पूरे मामले पर हापुड़ के पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि मामले की गहनता से पड़ताल की जा रही है. यदि जांच के दौरान आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के मामलों में तथ्यों की जांच बेहद जरूरी होती है, क्योंकि कई बार निजी विवादों के कारण भी गंभीर आरोप लगाए जाते हैं. फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

