मेरठ: अस्पताल में व्हीलचेयर को लेकर भिड़े कर्मचारी, मारपीट में एक का टूटा दांत- Video

मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र स्थित लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में इमरजेंसी वार्ड के भीतर दो अस्पतालकर्मी आपस में भिड़ते और मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. आसपास मरीज और अन्य स्टाफ मौजूद हैं, लेकिन कोई बीच-बचाव नहीं करता. बताया जाता है कि ये मारपीट अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात PRO हर्ष और आउटसोर्सिंग स्टाफ शुभम के बीच हुई.

व्हीलचेयर को लेकर हुआ था विवाद

शनिवार देर रात करीब 11:45 बजे शुभम एक मरीज के लिए व्हीलचेयर लेने आया. PRO हर्ष का कहना है कि उस समय सभी व्हीलचेयर पहले से इस्तेमाल में थीं, इसलिए उसने थोड़ी देर इंतजार करने को कहा. आरोप है कि इस पर शुभम गुस्से में आ गया. इसके बाद उसने गाली-गलौज की और हर्ष की गर्दन पकड़कर हमला कर दिया. झगड़े में हर्ष का एक दांत टूट गया और चेहरे पर चोट आ गई.

यह भी पढ़ें: बागपत: सास-बहू के विवाद में पूरा गांव बना रणभूमि, दो गुटों में जमकर हुई मारपीट, CCTV में कैद हुई घटना

PRO ने अपनी शिकायत में कहा कि शुभम की ड्यूटी दूसरे वार्ड में थी, फिर भी वह इमरजेंसी में आकर मारपीट करने लगा. हर्ष ने यह भी आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद नाइट सुपरवाइजर और स्थायी स्टाफ ने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की.

Advertisement

अस्पताल प्रबंधन ने क्या कहा?

अस्पताल प्रबंधन ने घटना को दोनों कर्मचारियों का आपसी विवाद बताया है. प्रबंधन के अनुसार पुलिस को सूचना दे दी गई है. पुलिस का कहना है मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. मरीजों और उनके परिजनों का इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है.

---- समाप्त ----