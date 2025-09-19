बागपत: सास-बहू के विवाद में पूरा गांव बना रणभूमि, दो गुटों में जमकर हुई मारपीट, CCTV में कैद हुई घटना

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रमाला थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सास-बहू का विवाद सड़क पर महाभारत बन गया. यह मामला बरवाला गांव का है. घर में शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि पूरा गांव रणभूमि में बदल गया. CCTV फुटेज में दिख रहा है कि सबसे पहले ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो सड़क पर रुकती है. इसके बाद दुपट्टे से नकाब बांधे दो महिलाएं कार से उतरती हैं और उनके पीछे कुछ युवक भी आते हैं.

घर के बाहर दोनों पक्ष आमने-सामने आते ही बहस शुरू होती है और देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल जाता है. कोई लाठी लेकर हमला करता है, कोई घूंसे और लात बरसाता है तो कोई भाला लेकर दौड़ पड़ता है. सड़क पर मारपीट और चीख-पुकार का माहौल बन जाता है.

सास-बहू का विवाद सड़क पर पहुंचा

इसी बीच सास और बहू आपस में भिड़ जाती हैं. बहू सास को पकड़कर धक्का देती है और दोनों बाल पकड़कर एक-दूसरे को थप्पड़ और जूते मारने लगती हैं. दूसरी तरफ पुरुष भी आपस में भिड़ जाते हैं. इस अफरातफरी के बीच एक बुजुर्ग काली स्कॉर्पियो पर लाठी से हमला कर शीशे तोड़ देता है. गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

पुलिस के अनुसार यह पुराना पारिवारिक विवाद था. बहू ने गुस्से में अपने मायके पक्ष को बुलाया था जिसके बाद यह मारपीट हुई. रमाला थाना इंचार्ज जितेंद्र कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.



