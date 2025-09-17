3 महीने पहले शादी, रिश्ते में दरार, पुलिस-कचहरी ... मेरठ में पति-पत्नी के हाई वोल्टेज ड्रामे की क्या है कहानी

मेरठ की सड़कों पर ऐसा नजारा दिखा, जिसे देख लोग हैरान रह गए. भीड़ के सामने पति-पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. शादी को महज तीन महीने ही हुए थे, लेकिन रिश्ता इस कदर बिगड़ा कि मामला कचहरी और पुलिस तक पहुंच गया. यहां कचहरी के सामने पत्नी पति की कार के बोनट पर चढ़ गई. पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

परतापुर रिठानी के रहने वाले युवक की शादी करीब तीन महीने पहले शेरगढ़ की युवती से हुई थी. शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर विवाद होने लगा. आरोप है कि युवक और उसके परिजन दहेज की मांग करने लगे. मारपीट और झगड़े होने लगे. आरोप यह भी है कि शादी के एक हफ्ते बाद ही पत्नी को ससुराल से निकाल दिया गया.

पति-पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करा दिए. सोमवार को इन्हीं मामलों में पैरवी के लिए पति और पत्नी अपने परिवारों के साथ कोर्ट पहुंचे थे. यहां दोनों आमने-सामने आ गए. बात इतनी बढ़ गई कि देखते-ही-देखते सड़क पर तमाशा शुरू हो गया.

यह भी पढ़ें: समस्तीपुर: महिला टीचर ने परिजनों के साथ मिलकर पति को पीटा, दोनों ने एक दूसरे पर लगाए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप

Advertisement

गुस्से से भरी पत्नी ने कार से जा रहे पति को रोकने की कोशिश की, लेकिन युवक कार लेकर निकलने लगा. पत्नी ने हाथ देकर रोका, पर जब वह नहीं रुका तो पत्नी गुस्से में कार के बोनट पर चढ़ गई. गाड़ी का शीशा तोड़ने का भी प्रयास किया. पति ने कार नहीं रोकी और बोनट पर बैठी पत्नी के साथ गाड़ी चलाता रहा.

यह नजारा देख वहां मौजूद लोग दंग रह गए. कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे ऑन किए और पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

एमडीए ऑफिस के सामने काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले गई. महिला थाना पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप किया.

एसपी सिटी आयुष विक्रम ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच की गई है. यह घटना थाना सिविल लाइन क्षेत्र की है. पति-पत्नी के बीच विवाद पहले से ही चल रहा था. महिला की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----