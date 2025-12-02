'...इसलिए सुहागरात पर भाग गया था', मेरठ से गायब हुआ दूल्हा 5 दिन बाद हरिद्वार में मिला, बताई ये वजह

यूपी के मेरठ से लापता हुआ दूल्हा हरिद्वार से बरामद हुआ है. पांच दिन बाद उसकी बरामदगी हुई है. उसने बताया कि मानसिक तनाव के चलते वह घर से चला गया था. इसके आलावा और कोई बात नहीं है. फिलहाल, दूल्हे के सकुशल वापस आने से परिवार और दुल्हन के चेहरे पर खुशी लौट आई है. आइये जानते हैं पूरी कहानी...

दरअसल, मोहसिन की शादी मुजफ्फरनगर के खतौली में पिछले हफ्ते हुई थी. सुहागरात को दुल्हन ने कमरे में ज्यादा रोशनी होने की बात कहते हुए मोहसिन से छोटा बल्ब लाने को कहा. मोहसिन बल्ब लेने के बहाने कमरे से बाहर निकला और फिर वापस नहीं लौटा.

रात भर दुल्हन और परिवार वाले उसका इंतजार करते रहे. मोहसिन के लापता होने से घर में कोहराम मच गया था. अगले ही दिन मोहसिन की बहनों की शादी भी बिना उसके ही संपन्न हुईं. आखिरी बार उसे गंग नहर के किनारे सीसीटीवी में देखा गया था.

खुद किया परिजनों को फोन, हरिद्वार से हुआ बरामद

लापता होने के बाद मोहसिन की तलाश में पीएसी के गोताखोरों को बुलाकर नहर में भी तलाशी कराई गई थी, लेकिन वह नहीं मिला. बीते सोमवार को मोहसिन ने अपने परिजन के नंबर पर कॉल किया और बताया कि वह हरिद्वार में है. सूचना मिलते ही परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी.

इसके बाद पुलिस टीम परिजनों के साथ हरिद्वार पहुंची और दूल्हे मोहसिन को सकुशल बरामद कर लिया. पुलिस की पूछताछ में मोहसिन ने बताया कि वह पत्नी के सामने नर्वस हो गया था और इसी मानसिक तनाव के चलते घर से निकल गया था. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया था. हालांकि, अब सब लोग खुश हैं.

