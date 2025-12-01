scorecardresearch
 
सुहागरात पर दुल्हन ने कहा 'लाइट कम करो', दूल्हा बेडरूम से निकला और फिर नहीं लौटा; क्या है मेरठ के मोहसिन की गुमशुदगी का राज?

मेरठ में दूल्हा मोहसिन उर्फ मोनू सुहागरात को रात 12 बजे कमरे से लापता हो गया. दुल्हन ने कमरे में रोशनी ज्यादा होने पर उसे छोटा बल्ब लाने को कहा था. चार दिन बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है. परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई है. पुलिस गंग नहर के पास मोहसिन को तलाश कर रही है.

घर से निकला मेरठ का मोहिसन सीसीटीवी में कैद (Photo- Screengrab)
यूपी के मेरठ में एक दूल्हा गायब हो गया है. उसका नाम मोहसिन उर्फ मोनू है. मोहसिन अपनी सुहागरात को रात 12 बजे कमरे से निकला और तब से लापता है. चार दिन बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है. परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई है. पुलिस अब गंग नहर के आसपास उसकी तलाश कर रही है.

आपको बता दें कि मोहसिन उर्फ मोनू की बारात बुधवार को मुजफ्फरनगर के खतौली गई थी, और उसी रात निकाह संपन्न होने के बाद वह दुल्हन के साथ घर लौट आया. जानकारी के अनुसार, सुहागरात को मोहसिन नई नवेली दुल्हन के कमरे में सोने गया. कमरे के अंदर दुल्हन ने दूध का गिलास दिया, फिर वह बोली- कमरे में रोशनी बहुत ज्यादा है कोई छोटा बल्ब ले आइए. इसपर मोहसिन घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा.

मोहसिन रात 12 बजे घर से निकला था, लेकिन अभी तक वापस लौटकर नहीं आया. अगले ही दिन यानी गुरुवार को मोहसिन की दो बहनों का निकाह था, जिन्हें अपने भाई के बिना ही विदा होना पड़ा. परिवार में मायूसी छाई हुई है. 

तलाश में जुटे परिजन और पुलिस

देर रात तक जब मोहसिन वापस नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. रिश्तेदारों और पूरे इलाके में खोजने के बाद भी जब कोई जानकारी नहीं मिली, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. 

मोहसिन की तलाश में टीमें लगीं

मामले में सरधना एसओ आशुतोष कुमार ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें मोहसिन को आखिरी बार गंग नहर के पास देखा गया है. पुलिस की एक टीम गंग नहर में भी सर्च अभियान चला रही है और कई बिंदुओं पर जांच कर रही है.

खुश थे दूल्हा-दुल्हन, परिजन भी थे राजी

मोहसिन के पिता सईद ठेकेदार हैं और उनके नौ बच्चे हैं, जिनमें मोहसिन सबसे छोटा है. परिजनों ने बताया कि यह शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी और लड़का-लड़की दोनों शादी से खुश थे. हालांकि, दूल्हे के अचानक इस तरह लापता हो जाने से पूरा परिवार गहरे सदमे में है. पुलिस आसपास के अन्य सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है, ताकि मोहसिन का कोई सुराग मिल सके.

