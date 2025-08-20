गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा मेरठ... कालू और गोलू ग्रुप के बीच गैंगवार में 50 राउंड फायरिंग, जली बाइकें-खोखे बरामद

यूपी के मेरठ में बदमाशों के बीच दिनदहाड़े गैंगवार होने से इलाके में दहशत फैल गई. मंगलवार को मेरठ के तीन थाना क्षेत्रों की सीमा पर जंगलों में दो गुटों के बीच जमकर गोलियां चलीं. करीब एक घंटे तक 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग होने का आरोप है. सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके से दो जली हुई बाइक और खाली खोखे मिले. पुलिस ने 9 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

जेल में बंद बदमाश की गैंगवार

यह गैंगवार परीक्षितगढ़ के रामनगर निवासी बदमाश रोहन उर्फ कालू और फलावदा के हिस्ट्रीशीटर शिवम उर्फ गोलू के गिरोहों के बीच हुई. रोहन जेल में बंद है, जबकि गोलू हाल ही में जमानत पर बाहर आया है. आरोप है कि मंगलवार दोपहर बहसूमा, मवाना और फलावदा थाना क्षेत्रों की सीमा के पास दोनों गुटों में भिड़ंत हो गई. एक गुट के बदमाश बाइक पर और दूसरे के लोग कार में सवार थे.

दो बाइक जलाकर भागे बदमाश

गैंगवार के दौरान दोनों तरफ से 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई. गोलियां चलने से ग्रामीण सहम गए. इस दौरान एक गुट के लोग अपनी दो बाइक छोड़कर भाग गए, जिन्हें दूसरे गुट ने आग लगा दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बदमाश फरार हो चुके थे. पुलिस को मौके से दो जली हुई बाइक और 10 से ज्यादा खाली खोखे मिले. देखें वीडियो-

9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

मामले में मेरठ के एसपी देहात राकेश कुमार ने बताया कि बहसूमा थाना क्षेत्र के रावती गांव के जंगल में दो बाइक जली हुई मिली हैं और कुछ खाली खोखे भी बरामद हुए हैं. पुलिस ने 9 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है. एसपी देहात के मुताबिक, शुरुआती जांच में यह पता चला है कि यह गैंगवार जेल में बंद रोहन और जमानत पर छूटे गोलू के साथियों के बीच हुई है. पुलिस टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

