UP: वृंदावन के पुजारी ने किया युवक का यौन उत्पीड़न, पुलिस ने शुरू की जांच

मथुरा स्थित वृंदावन के एक आश्रम के मुख्य पुजारी पर एक युवक ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. आरोप लगाने वाला युवक मध्य प्रदेश का रहने वाला है.

पुजारी पर युवक ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप. (Photo: AI-generated)
मध्य प्रदेश के एक युवक ने वृंदावन स्थित एक आश्रम के मुख्य पुजारी पर यौन उत्पीड़न और इस कृत्य का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. मामले में मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं.

युवक की शिकायत के अनुसार, महंत (मुख्य पुजारी) द्वारा दिए गए प्रसाद में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर उसका यौन उत्पीड़न किया गया. यह घटना 22 नवंबर, 2022 को हुई थी. इस दौरान युवक आश्रम में रह रहा था.

युवक ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे कृत्य का वीडियो दिखाकर धमकाया गया. जब उसने विरोध किया तो उसकी पिटाई भी की गई. हालांकि, युवक आश्रम से भागने में कामयाब रहा और अपने घर चला गया.

युवक ने शुरुआत में आगरा रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक से संपर्क किया. जिन्होंने उसे मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से मिलने के लिए भेजा और उन्हें उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. फिलहाल मामले में एसएसपी ने क्षेत्राधिकारी (सदर) संदीप कुमार सिंह को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.

अधिकारी ने कहा कि महंत के खिलाफ युवक के आरोप बेहद गंभीर हैं. उन्होंने आगे कहा कि घटना लगभग तीन साल पहले की है, इसलिए पहले मामले की जांच की जा रही है. 

