लखनऊ में 14 साल की बच्ची से दरिंदगी... घर के पास से किया अगवा, फिर जंगल में ले जाकर चार आरोपियों ने किया गैंगरेप

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शर्मनाक वारदात सामने आई है. यहां 14 साल की बच्ची को अगवा कर जंगल में ले जाकर गैंगरेप किया गया. पीड़ित बच्ची को उसके घर के पास उठाया गया था. इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

चार युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ किया रेप. (Photo: Representational)
चार युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ किया रेप. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाके में शर्मनाक वारदात सामने आई है. यहां बख्शी का तालाब इलाके के सुनसान जंगल में चार युवकों ने 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया. पुलिस का कहना है कि घटना गुरुवार रात की है. पीड़ित बच्ची अपने घर से निकली थी. उसी दौरान आरोपी युवकों ने उसे अगवा कर लिया और गाड़ी में बैठा लिया. आरोपी बच्ची को लेकर जंगल में गए, जहां चारो युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया. 

पीड़िता के पिता ने शुक्रवार सुबह थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी शिवा सिंह, राज और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है.

पीड़ित बच्ची ग्रामीण इलाके में रहती है. गुरुवार की शाम वह घर के पास घूम रही थी, तभी चार युवक वहां आए. उन्होंने लड़की को अगवा कर एक गाड़ी में बिठा लिया. आरोपी उसे बख्शी का तालाब इलाके के एक जंगल में ले गए, जहां बच्ची से रेप किया गया. आरोपियों ने बच्ची को बेहोशी की हालत में छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए.

देर रात तक बच्ची का कोई पता नहीं चला तो परिजनों के होश उड़ गए. काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला. इसके बाद जंगल के पास घर के निकटवर्ती क्षेत्र में बच्ची बेहोशी की हालत में मिली. उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. 

इसके बाद परिजनों ने बख्शी का तालाब थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई. आरोपी शिवा सिंह और राज सहित दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और लोगों से पूछताछ में जुटी है.

