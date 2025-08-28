scorecardresearch
 

Feedback

सौतेले पिता का अत्याचार और मां की खामोशी...नाबालिग बच्ची के रेप मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला  

मणिपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ बार - बार रेप के मामले में कोर्ट ने उसके सौतेले पिता को दोषी ठहराया है. अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने तीन में से दो आरोपियों को दोषी ठहराया. बच्ची की मां को भी सबकुछ जानकर खामोश रहने के लिए दोषी ठहराया गया है.

Advertisement
X
नाबालिग से रेप मामले में सौतेला पिता दोषी करार (Photo: Representational Image)
नाबालिग से रेप मामले में सौतेला पिता दोषी करार (Photo: Representational Image)

मणिपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ घर के भीतर यौन शोषण के मामले में  फास्ट-ट्रैक विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है. बुधवार को विशेष सुनवाई (पॉक्सो) मामला संख्या 98/2020 में अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने तीन में से दो आरोपियों को दोषी ठहराया.
 
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) आरके मेम्चा देवी की अध्यक्षता वाली अदालत ने आरोपी 58 साल के मोइरंगथेम इबोचौ सिंह को अपनी नाबालिग सौतेली बेटी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 10 के तहत दोषी पाया. अदालत ने माना कि इबोचौ सिंह, जो पीड़िता के सौतेले पिता के रूप में विश्वासपात्र थे, ने बच्ची पर बार-बार यौन उत्पीड़न किया.

अदालत ने पीड़िता की जैविक मां, मोइरंगथेम अंगुलिमा उर्फ ​​अबे देवी को भी अपने पति द्वारा बेटी के यौन शोषण की जानकारी होने के बावजूद अपराध की रिपोर्ट न करने के लिए पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 21 के तहत दोषी ठहराया.  हालांकि, दूसरे आरोपी, 51 साल के हवाईबाम मंगलमजाओ सिंह को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया. अदालत ने उनकी जमानत रद्द करने का आदेश दिया.

यह मामला अगस्त 2019 में दर्ज एक प्राथमिकी से उपजा है, जिसमें नाबालिग पीड़िता ने अपनी मां की जानकारी के बिना अपने सौतेले पिता पर लंबे समय तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया था. जांच से पता चला कि ये हमले वर्षों से चल रहे थे और बच्ची के विरोध के बावजूद, आरोपी ने दुर्व्यवहार जारी रखा.

सम्बंधित ख़बरें

नाबालिग ने बच्ची को जन्म दिया. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
वाराणसी: नाबालिग गैंगरेप पीड़िता ने दिया बच्ची को जन्म, ऑटो में हुई डिलीवरी  
woman hiding face
शॉपिंग कराने के बहाने साली को साथ ले गया जीजा, कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर किया रेप 
पिता को 10 साल की सजा सुनाई गई है- (Photo: Representational)
बेटी के साथ दुष्कर्म करता रहा पिता, सब कुछ जानकर भी चुप रही मां, अब दोनों को कोर्ट से हुई सजा 
Security forces conducted a search operation in Manipur and arrested 8 militants
मणिपुर में 8 उग्रवादी गिरफ्तार, AK-47, गोला-बारूद समेत हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद 
मणिपुर हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के हक़ में सुनाया अहम फैसला
मणिपुर HC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, नॉर्थ ईस्ट की ट्रांसजेंडर डॉक्टर के एकेडमिक रिकॉर्ड बदलने का आदेश 

अदालत ने गवाहों के बयानों, मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान की जांच के बाद फैसला सुनाया कि इबोचौ सिंह और अंगुलिमा को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त ठोस और पुष्टिकारी सबूत मौजूद हैं. अदालत ने दोषियों की सजा पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है, जिस पर बाद में सुनवाई होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement