बरेली: डॉक्टर से अफेयर में नर्स का कत्ल, नशे का इंजेक्शन देकर कार से कुचला, खौफनाक साजिश का खुलासा

उत्तर प्रदेश के बरेली में एक डॉक्टर ने अपने अवैध संबंध को छुपाने के लिए मानवता की सारी हदें पार कर दीं. उसने अपनी ही नर्स को इंजेक्शन देकर बेहोश किया, फिर गाड़ी से कुचलकर जान से मारने की कोशिश की. गंभीर रूप से घायल युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

दरअसल, यह घटना 16 सितंबर की रात लगभग 10:30 बजे हुई. आरोपी डॉक्टर का नाम शिवपाल कश्यप है, जिसे पुलिस ने घटना के एक सप्ताह के भीतर गिरफ्तार कर लिया. 22 वर्षीय युवती बिथरी चैनपुर बाईपास पर नग्न और घायल अवस्था में मिली थी. अस्पताल में इलाज के दौरान उसने पुलिस को पूरी घटना बताई. बीते रविवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. डॉक्टर शिवपाल ने शादीशुदा होने के कारण युवती जो कि उसकी प्रेमिका थी, को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी.

बरेली के एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि युवती एएनएम का कोर्स करने के बाद आरोपी डॉक्टर के अस्पताल में काम करती थी. इसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई जो बाद में प्यार में बदल गई. डॉक्टर ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर अपने परिवार से दूर कर दिया था. डॉक्टर शादीशुदा था और जब उसकी पत्नी को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो घर में रोज झगड़े होने लगे. युवती लगातार डॉक्टर से शादी करने की जिद कर रही थी.

शादी से बचने के लिए रची खौफनाक साजिश

जांच में खुलासा हुआ कि युवती के जिद करने पर डॉक्टर ने उसे कोर्ट मैरिज करने का झूठा आश्वासन दिया था. उसने युवती की मांग में सिंदूर भी भरा था. शादी से बचने के लिए डॉक्टर ने एक खौफनाक साजिश रची. 16 सितंबर को उसने युवती को पेट दर्द का बहाना बनाकर अपनी कार में बिठाया. रास्ते में उसने युवती को दो नशे के इंजेक्शन लगाए और फिर उसे गाड़ी से कुचलने की कोशिश की.

कपड़े हटाकर भागा आरोपी

डॉक्टर ने युवती को मरा हुआ समझकर उसके कपड़े हटा दिए और उसे सड़क किनारे फेंककर फरार हो गया. उसका मकसद था कि लोग इसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई हत्या और गलत हरकत समझें. पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर युवती के कपड़े भी बरामद कर लिए.

