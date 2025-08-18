scorecardresearch
 

बरेली में चचेरे भाई की हैवानियत, 8 साल के मासूम को किया अगवा, नहीं मिली फिरौती तो कर दी हत्या

उत्तर प्रदेश के बरेली में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है. यहां 8 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर उसके चचेरे भाई ने फिरौती के लिए 10 लाख रुपये मांगे. पैसे न मिलने पर आरोपी ने बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. बच्चे की मौत से गांव में आक्रोश है और लोग आरोपी को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं.

चचेरे भाई ने कर दी बच्चे की हत्या (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां महज 8 साल के मासूम बच्चे का उसके ही 23 साल के चचेरे भाई ने अपहरण कर लिया और 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी, लेकिन जब परिवार ने पैसे देने से इंकार कर दिया तो आरोपी ने निर्दयता से मासूम का गला रेतकर हत्या कर दी.

10 लाख के लिए चचेरे भाई ने कर दिया बच्चे का कत्ल

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना रविवार रात की है. आरोपी ने बच्चे को पिज्जा खिलाने के बहाने अपने साथ बुलाया और उसे पास के जंगल में ले गया. वहीं उसने बच्चे के पिता से व्हाट्सऐप कॉल के जरिए 10 लाख रुपये की फिरौती की मांग की. जब मांग पूरी नहीं हुई तो आरोपी ने ब्लेड से मासूम का गला काट दिया और शव को पास के खेत में फेंक दिया.

बच्चे के परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने मासूम से दुष्कर्म का प्रयास भी किया था. जब बच्चा विरोध करने लगा तो उसने हत्या कर दी. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और गांव के लोगों में गुस्से का माहौल है.

सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) अनुराग आर्य ने बताया कि आरोपी की लोकेशन मोबाइल नंबर से ट्रैक की गई. पुलिस ने उसे घेराबंदी कर पकड़ा, लेकिन आरोपी ने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस पर हमला कर दिया. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया है.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, POCSO एक्ट समेत हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं इस घटना में कोई और भी शामिल तो नहीं था. मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और आरोपी को फांसी देने की मांग करने लगे.

 

