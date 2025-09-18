scorecardresearch
 

UP: बच्चों के हाथ में कलम की जगह पकड़ा दी गई झाड़ू, वीडियो वायरल होने पर DM ने दिए जांच के आदेश

मैनपुरी के उद्देतपुर अभई प्राथमिक विद्यालय का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बच्चों को पढ़ाई की बजाय झाड़ू लगाते देखा गया. अभिभावकों ने इसे शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन बताया है. वीडियो सामने आते ही जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने जांच के आदेश दिए और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है. मामला सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं.

छात्र पढ़ने की जगह लगा रहे हैं झाड़ू!(Photo: Pushpendra Singh/ITG)
छात्र पढ़ने की जगह लगा रहे हैं झाड़ू!(Photo: Pushpendra Singh/ITG)

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से शिक्षा व्यवस्था की लापरवाही उजागर करने वाली एक चौंकाने वाली वीडियो सामने आई है. कोतवाली क्षेत्र के उद्देतपुर अभई प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई कराने के बजाय उनसे झाड़ू लगवाया जा रहा था. इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही प्रशासन हरकत में आया और जिलाधिकारी (DM) ने जांच के आदेश दिए हैं.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नन्हें छात्र-छात्राएं हाथ में झाड़ू लिए विद्यालय परिसर की सफाई कर रहे हैं. यहां तक कि छोटे-छोटे बच्चे विद्यालय का गेट खोलते और झाड़ू लगाते दिखाई दे रहे हैं. यह देखकर अभिभावकों का गुस्सा भी भड़क गया. उनका कहना है कि बच्चों को शिक्षा के मंदिर में ज्ञान पाने के लिए भेजा जाता है, न कि सफाई कर्मियों का काम करने के लिए.

ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में तैनात शिक्षक बच्चों को पढ़ाई की जगह श्रमदान के नाम पर झाड़ू थमाकर उनका भविष्य बिगाड़ रहे हैं. शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बावजूद ऐसी घटनाएं शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं. अभिभावकों और समाजसेवियों का कहना है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार तो दिया जा रहा है, लेकिन स्कूलों में उनकी मेहनत का इस्तेमाल सफाई जैसे कामों में करना निंदनीय है.

देखें वीडियो...

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि उद्देतपुर अभई प्राथमिक विद्यालय का यह वीडियो प्रशासन तक पहुंचा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. जांच रिपोर्ट से साफ होगा कि लापरवाही किस स्तर पर हुई और जिम्मेदारी किसकी है.

