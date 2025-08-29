scorecardresearch
 

मैनपुरी में कार सवार युवकों ने फिल्मी स्टाइल में सिपाही को उठाया, पुलिस ने कराया सकुशल बरामद, Video

मैनपुरी में फिल्मी अंदाज में एक सिपाही को कार सवार युवक उठा ले गए. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आधे घंटे में सिपाही को सकुशल बरामद कर लिया. घटना पैसे के लेनदेन से जुड़ी बताई जा रही है.

कार सवार युवकों ने सिपाही को उठाया (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां कार सवार युवकों ने फिल्मी स्टाइल में एक सिपाही को उठा लिया. मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के ईसन नदी पुल का है. सिपाही की पहचान अरुण कुमार निवासी चिरौली, जनपद औरैया के रूप में हुई है. वर्तमान में वह मुजफ्फरनगर जिला कारागार में तैनात हैं और इससे पहले मैनपुरी जिला जेल में कार्यरत थे.

जानकारी के अनुसार, सिपाही अरुण कुमार अपने परिवार से मिलने मैनपुरी आए थे. इसी दौरान ईसन नदी पुल पर कुछ लोगों से उनका विवाद हो गया और कार सवार युवक उन्हें जबरन कार में डालकर ले गए. मौके पर मौजूद एक अन्य सिपाही ने कार सवारों को रोकने की कोशिश की और वीडियो भी बना लिया. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आधे घंटे में सिपाही को सकुशल बरामद कर लिया. पुलिस ने मौके से कुल्हाड़ी भी बरामद की और तीन लोगों को हिरासत में लिया.

कार सवार युवकों ने फिल्मी स्टाइल में सिपाही को उठाया

सिपाही अरुण कुमार का आरोप है कि उन्होंने अपने रिश्तेदार व जिला पंचायत सदस्य नीरज उर्फ राजेश खटीक को जमीन के लिए रुपये दिए थे, जो वापस नहीं किए गए. इसको लेकर उन्हें उठाकर ले जाया गया और मारपीट की गई.

वहीं, नीरज उर्फ राजेश खटीक ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि लेनदेन उनके भांजे शिवम से था और पंचायत में रुपये वापस कर दिए गए थे. इसके बावजूद अरुण कुमार शराब पीकर उनके घर आकर बदतमीजी करते हैं.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इस घटना पर सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि विवाद पैसे के लेनदेन से जुड़ा है. कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. 
 

