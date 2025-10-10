scorecardresearch
 

Feedback

पति को मृत दिखाकर 25 लाख का बीमा क्लेम ठगा, लखनऊ में महिला का फर्जीवाड़ा बेनकाब

लखनऊ के हजरतगंज में एक महिला ने अपने जिंदा पति को मृत दिखाकर बीमा कंपनी से 25 लाख रुपये का क्लेम ले लिया. मामला तब सामने आया जब पति ने दूसरी शाखा में नई पॉलिसी के लिए आवेदन किया. जांच में महिला के दस्तावेज फर्जी निकले. अवीवा लाइफ इंश्योरेंस की शिकायत पर कोर्ट के आदेश से केस दर्ज हुआ.

Advertisement
X
महिला ने बड़ा बीमा फर्जीवाड़ा किया (Photo: AI-generated)
महिला ने बड़ा बीमा फर्जीवाड़ा किया (Photo: AI-generated)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में बीमा फर्जीवाड़े का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां रहने वाली एक महिला ने अपने जिंदा पति को मृत घोषित कर बीमा कंपनी से 25 लाख रुपये का क्लेम ले लिया. 

जानकारी के मुताबिक, महिला ने अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से यह क्लेम हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए. उसने पति के नाम पर नकली डेथ सर्टिफिकेट और अन्य कागजात जमा कराए थे. कंपनी को उस वक्त तक कोई शक नहीं हुआ और बीमा राशि महिला को जारी कर दी गई.

जिंदा पति को मृत घोषित किया

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस गिरफ्त में आरोपी.
आशिक भी चाहिए था और बीमा की रकम भी... पत्नी ने अपने पति को ही मरवा डाला 
शराब पीने से गई जान तो नहीं मिलेगा बीमा
शराब पीने से गई जान तो नहीं मिलेगी बीमा रकम, जानें SC ने क्या कहा? 
पुलिस ने आरोपी महिला के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है
सवा करोड़ का बीमा पाने के लिए NRI मां ने कराया बच्चे का कत्ल 
सांकेतिक तस्वीर
संकट में LIC, सरकार के इस कदम से डूब न जाए आपके बीमा की रकम 
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी अजय (फोटो-तनसीम)
गाजियाबाद में शख्स ने बीमा की रकम के लिए दी पत्नी और बच्चे की सुपारी 

मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला का पति नई बीमा पॉलिसी के लिए दूसरी शाखा में आवेदन करने गया. आवेदन की जांच के दौरान कंपनी को पता चला कि वही शख्स पहले मृत घोषित किया जा चुका है. इसके बाद कंपनी ने पूरी जांच शुरू की.

जांच में महिला द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए. कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने इस संबंध में कोर्ट में रिपोर्ट पेश की. कोर्ट के आदेश पर हजरतगंज पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

Advertisement

बीमा कंपनी से 25 लाख रुपये लिए

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है. महिला से पूछताछ कर यह पता लगाया जा रहा है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन शामिल था. इस घटना ने बीमा क्षेत्र में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करवा चौथ शुभ मुहूर्त
    करवा चौथ मूनराइज टाइम
    करवा चौथ राशिफल
    करवा चौथ इंडिया मूनराइज टाइम
    करवा चौथ पूजा सामग्री
    करवा चौथ सरगी टाइम
    Bihar Election Result 2025
    IND vs WI Live Score
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    करवा चौथ बॉलीवुड मूवी
    Advertisement