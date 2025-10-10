पति को मृत दिखाकर 25 लाख का बीमा क्लेम ठगा, लखनऊ में महिला का फर्जीवाड़ा बेनकाब

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में बीमा फर्जीवाड़े का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां रहने वाली एक महिला ने अपने जिंदा पति को मृत घोषित कर बीमा कंपनी से 25 लाख रुपये का क्लेम ले लिया.

जानकारी के मुताबिक, महिला ने अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से यह क्लेम हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए. उसने पति के नाम पर नकली डेथ सर्टिफिकेट और अन्य कागजात जमा कराए थे. कंपनी को उस वक्त तक कोई शक नहीं हुआ और बीमा राशि महिला को जारी कर दी गई.

जिंदा पति को मृत घोषित किया

मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला का पति नई बीमा पॉलिसी के लिए दूसरी शाखा में आवेदन करने गया. आवेदन की जांच के दौरान कंपनी को पता चला कि वही शख्स पहले मृत घोषित किया जा चुका है. इसके बाद कंपनी ने पूरी जांच शुरू की.

जांच में महिला द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए. कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने इस संबंध में कोर्ट में रिपोर्ट पेश की. कोर्ट के आदेश पर हजरतगंज पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

Advertisement

बीमा कंपनी से 25 लाख रुपये लिए

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है. महिला से पूछताछ कर यह पता लगाया जा रहा है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन शामिल था. इस घटना ने बीमा क्षेत्र में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

---- समाप्त ----