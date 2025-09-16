UP: सुहास एलवाई और बी चंद्रकला समेत 16 IAS अधिकारियों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य प्रशासन में व्यापक फेरबदल करते हुए लखनऊ समेत कई जिलों में 16 अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस प्रशासनिक बदलाव के तहत लखनऊ की मंडलायुक्त रोशन जैकब का ट्रांसफर कर दिया गया है और उनके स्थान पर विजय विश्वास पंत को लखनऊ का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है. बी चंद्रकला को सचिव, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग का जिम्मा सौंपा गया है.

साथ ही, किंजल सिंह को परिवहन आयुक्त बनाया गया है. बीएन सिंह का तबादला कर उन्हें सचिवालय प्रशासन में सचिव का पद सौंपा गया है. रंजन कुमार को प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा पद से हटा दिया गया है और वह अब औषधि प्रशासन विभाग से जुड़े रहेंगे.

इस फेरबदल में सुहास LY को महानिदेशक युवा कल्याण एवं प्रवर्तन रक्षक दल का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, जबकि चैत्रा वी को महानिदेशक आयुष के पद पर तैनात किया गया है. संजय कुमार खत्री को बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का प्रभारी सीईओ बनाया गया है.

कंचन वर्मा को आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं मोनिका रानी को प्रभारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पद पर नियुक्त किया गया है.

क्यों लिया गया ट्रांसफर का फैसला?

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य राज्य में प्रशासनिक कार्यों को और प्रभावी एवं सुचारू बनाना है. विभिन्न विभागों में तैनात अधिकारियों को उनके अनुभव और दक्षता के आधार पर नए जिम्मेदार पद दिए गए हैं, जिससे सरकारी कामकाज में तेजी और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके.

यह कदम सरकार की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने और विभिन्न विभागों के संचालन को प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय माना जा रहा है.

बी. चंद्रकला का जन्म 27 सितंबर 1979 को तेलंगाना के करीमनगर जिले में हुआ था. वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की 2008 बैच की अधिकारी हैं. उन्हें 'लेडी दबंग' के नाम से भी जाना जाता है, जो उनकी सख्त और ईमानदार कार्यशैली को दर्शाता है.

रेत के अवैध खनन से जुड़े मामले में बी. चंद्रकला का नाम आया था. उनके साथ कई अधिकारियों के वहां सीबीआई ने छापा मारा था. चन्द्रकला भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियानों के लिए सोशल मीडिया पर बेहद लोकप्रिय हैं.

