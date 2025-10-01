यूपी के फतेहपुर में आकाशीय बिजली का कहर, पिता-पुत्र समेत 7 की मौत

यूपी के फतेहपुर जिले में मंगलवार शाम को आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला. यहां सदर तहसील क्षेत्र के तीन अलग-अलग स्थानों में आकाशीय बिजली गिरने से पिता, पुत्र सहित 7 लोगों को मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में कोहराम मच गया. मृतक के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. सूचना पर पहुंची पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का आश्वासन देते हुए सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल, आगे की कार्यवाही की जा रही है.

पहला मामला फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र का है. यहां 75 वर्षीय रिटायर्ड रेलकर्मी देशराज की आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई. देशराज सिमौर निवासी रिश्तेदार के घर मुंडन संस्कार से निमंत्रण खाकर वापस लौट रहे थे. लेकिन रास्ते में तेज बारिश देख एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो गए. इसी बीच देशराज के ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई. सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने देशराज को मृत घोषित कर दिया.

दूसरा मामला असोथर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा जरौली का है. यहां प्राथमिक विद्यालय के पीछे जंगल में जानवर चरा रहे दो युवकों की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो गई. नीरज गुप्ता, कल्लू गुप्ता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं, साथी विपिन रैदास को आनन-फानन नजदीकी सामुदायिक केंद्र में ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Advertisement

तीसरा मामला जिले के ललौली के दतौली गांव का है. यहां भेड़ पालक 36 वर्षीय रवी पाल अपने 14 वर्षीय बेटे ऋषभ के साथ दोपहर को भेड़ें चराने जंगल गया था. शाम करीब पांच बजे अचानक तेज बारिश शुरु हुई तो दोनों पास स्थित एक महुआ के पेड़ के नीचे खड़े होकर बचाव करने लगे. इसी दौरान आकाशीय बिजली उसी पेड़ पर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: कौशांबी: आकाशीय बिजली गिरने से दो महिलाओं की दर्दनाक मौत, एक किशोरी झुलसी, गांव में पसरा मातम

रात करीब नौ बजे जब रवी पाल की भेड़ें बिना मालिक के घर लौट आईं तो परिजन और ग्रामीण चिंतित हो उठे. खोजबीन के दौरान दोनों के शव पेड़ के नीचे पड़े मिले, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया. इसके अलावा सदर तहसील क्षेत्र के थरियांव थाना क्षेत्र के कोर्रासादात निवासी 40 वर्षीय सना बानो की भी आकाशीय बिजली गिरने से जान चली गई.

वहीं, खागा तहसील के किशनपुर थाने के अफजलपुर गांव निवासी 45 वर्षीय जागेशरन निषाद भी भैंस चराने के दौरान पेड़ के नीचे खड़ा हो गया था. जहां अचानक आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई. इस तरह आकाशीय बिजली से जिले में कुल 7 मौते हुईं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Video: मौत को करीब से महसूस किया कबड्डी खेल रहे बच्चे! आकाशीय बिजली गिरने से बाल-बाल बचे सभी खिलाड़ी

मामले में अविनाश त्रिपाठी (एडीएम फतेहपुर) ने बताया कि राजस्व की टीम राहत कार्यों मे जुटी हुई है. पीड़ित परिजनों को तत्काल मदद दी जा रही है. 48 घंटे के अंदर जो मृतक व्यक्ति हैं उनके परिजनों को राहत राशि पहुंचा दी जाएगी.

---- समाप्त ----